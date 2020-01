L’agenda des savoirs du mois de janvier 2020

En ce mois de janvier, pour bien commencer l’année : voici l’agenda des savoirs.

Festival de danse : Trajectoires

À Nantes et ses environs, pendant plus d’une semaine, la danse est mise à l’honneur. L’occasion de voir de jeunes créations émergentes et autres spectacles insolites. Au programme, notamment : une enquête policière, une partie de foot ou bien encore un défi gravitationnel… Différents lieux accueillent ce festival, il y en aura pour tous les goûts.

Date : du 10 au 19 janvier

Lieu : Nantes et région nantaise

« Les plantes sont-elles sensibles ? »

Rencontre organisée dans le cadre du cycle L’intelligence des plantes, en partenariat avec la revue Science et Vie. Ces dernières années, les scientifiques se sont penchés sur le langage des plantes se qui a conduit à s’interroger par la suite à leur sensibilité. Bienvenue dans le monde fascinant des végétaux.

Date : 13 janvier à 19 h – REPORTÉ

Lieu : Petite Salle du Centre Pompidou

Michael Löwy : Messianisme et utopie, Benjamin et Scholem

Pour la huitième séance de notre séminaire Actualité et Renouveau des Études Juives, le philosophe Michael Löwy distinguera les deux concepts messianisme et utopie en se fondant sur les œuvres de Walter Benjamin et Gershom Scholem. Au terme de cette intervention, Valentin Denis, élève en philosophie à l’ENS, prendra à son tour la parole afin d’expliquer le statut de l’utopie dans le travail de W. Benjamin sur Paris au XIXe siècle, en s’appuyant notamment sur la notion de fantasmagorie.

Date : 14 janvier à 18 h 30

Lieu : École normale supérieure de Paris

Scène ouverte sur la propagation du matrimoine littéraire

La librairie parisienne invite le collectif Les Parleuses pour célébrer les femmes célèbres de l’histoire de la littérature. Cette rencontre est orchestrée par Milady Renoir en personne. Et les invitées à l’honneurs sont variées : il y a entre autres Emily Brontë, Germaine de Staël, Louise Michel, Jane Austen, Marguerite Duras, Colette, George Sand, Mary Shelley etc…

Date : 15 janvier à 19 h 30

Lieu : Le Monte-en-l’air à Paris

Où va la philosophie française ?

En revenant sur l’histoire de la langue de Molière qui a inévitablement façonné la philosophie française, cette rencontre a pour but d’envisager son destin face à notre monde contemporain. Entre signifiants et signifiés, un voyage au cœur des mots et concepts.

Date : du 16 au 18 janvier

Différents lieux se partagent ce colloque :

– 16 janvier : Soirée d’ouverture, au Reid Hall, Columbia Global Center Paris (5 rue de Chevreuse, Paris 6e) de 20 h à 22 h.

– 17 janvier : Soirée à la Maison des Océans (195 rue Saint-Jacques, Paris 5e) de 20 h à 22 h.

– 16 et 17 janvier : journée à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne de 9 h à 19 h.

– 18 janvier : au Petit Auditorium de la BnF.

Tolkien et la littérature scandinave

Mis à l’honneur l’an passé, Tolkien est à nouveau sous les feux des projecteurs cette année. La conférence est placée sous le thème de l’importance de la mythologie scandinave dans l’œuvre de l’écrivain. Écho à l’exposition proposée par la BnF jusqu’au 16 février 2020 Tolkien, Voyage en Terre du Milieu, cette rencontre est animée par M. Brecq.

Date : 21 janvier

Lieu : Bibliothèque nordique à Paris

Dix questions sur l’anarchisme

Pour la parution de son nouveau livre, Dix questions sur l’anarchisme, Guillaume Davranche est invité par la librairie parisienne L’Utopie. C’est l’occasion d’une rencontre et d’un débat avec ses lecteurs.

Date : 24 janvier à 19 h 30

Lieu : Librairie L’Utopie à Paris

