Agenda de la semaine du 13 janvier

La semaine s’annonce riche en belles soirées, et autant de surprises cinématographiques et littéraires. Toute la Culture vous fait part de ses belles découvertes.

Rendez-vous chez Castel !

Notre chère rédaction et Valentin vous convient à notre soirée rétro dans le club mythique Castel de la rue Princesse. Le thème de la soirée : les sixties ! Bardot, Twiggy, Birkin, Saint-Laurent … les icônes ne manquent pas pour inspirer votre accoutrement. Rétro-chic, on vient se déhancher jusqu’au bout de la nuit sur les sons de Jacqueline Taieb, Joel Daydé, Ici-Paris, Jeanne Plante, Sian Pottock, Joy Blank et bien d’autre surprises …

QUAND ? Mardi 14 janvier à 21H.

OÙ ? Chez Castel, 15 rue Princesse, 6ème arr. de Paris.

Plus infos ici.

Paris danse (encore) cet hiver

Ce lundi c’est l’ouverture de la 22ème édition du festival de Danse Faits d’Hiver. Cet événement, maintenant immanquable dans le paysage de la scène de danse contemporaine francilienne couvre 12 lieux de diffusion dans la région. Cette année, les femmes chorégraphes et interprètes sont à l’honneur dans une édition qui met à l’honneur des figures importantes du milieu et fait également entendre de nouvelles voix qui nous enchantent.

QUAND ? Du lundi 13 janvier au samedi 8 février.

OÙ ? La liste des lieux ici.

Plus infos ici.

Le jeune cinéma brille à Angers

Dans la rubrique cinéma, c’est aussi le 32ème festival Premiers Plans d’Angers qui commence. L’événement annuel s’est démarqué en mettant à l’honneur des jeunes réalisateurs et leurs premiers films dans une sélection d’une centaine d’œuvres dont le prix du long métrage sera remis par l’actrice culte Juliette Binoche. La manifestation angevine nous poussera aussi à la redécouverte d’œuvres du patrimoine cinématographique.

QUAND ? Du vendredi 17 au dimanche 26 janvier.

OÙ ? La liste des lieux ici.

Plus infos ici.

Hors-piste comédie à l’Alpe d’Huez

Le festival du film de l’Alpe d’Huez comptera 8 films sélectionnées comme les meilleures comédies de l’année. Si vous projetez d’affronter la poudreuse cette semaine, voilà une bonne occasion de découvrir les perles du genre dans un cadre enchanteur.

QUAND ? Du mardi 14 au dimanche 19 janvier.

OÙ ? La liste des lieux ici.

Plus infos ici.

La lecture à l’honneur

C’est la quatrième année qu’amateurs de littérature en tout genre se retrouvent pour partager la Nuit de la Lecture. Cet événement créé par le ministère de la culture est à l’origine de plus de 4000 activités qui prendrons place au sein des 2000 lieux partenaires. Autant de librairies, bibliothèques et centre culturels qui proposent des ateliers gratuits centrées sur l’ouverture et la découverte.

QUAND ? Samedi 18 janvier.

OÙ ? La map des lieux ici.

Plus infos ici.

Du rock sur la Seine

Un concert de rock puissant et engagé : Edith Nylon, groupe mythique des années 80 se reforme le temps d’une soirée sur la barge du Petit Bain. Connus pour leurs paroles à texte militant, pour la profondeur de leurs rythmes et leur mélodieux synthé il seront sur scène pour rappeler que leur son si caractéristique est encore totalement d’actualité.

QUAND ? Vendredi 17 janvier à 19H30

OÙ ? Le Petit Bain, 7 port de la gare, 13ème arr. de Paris.

Plus infos ici.

Visuel : évent Facebook