L’agenda des rendez-vous en ligne de la semaine du 23 mars

On entre dans la seconde semaine de confinement et une multitude d’événements en ligne à réaliser chez soi sont organisés pour lutter contre l’ennui. Au programme cette semaine :

Un peu d’electro tous les jours grâce à la marque Tealer qui lance Le Lockdown Festival « le premier festival en direct de chez toi ». Pour faire bouger les foules, se produiront depuis chez eux : Vladimir Cauchemar, Mézigue, Shlomo, Brodinski, Dj Pone, AWB, Vanderkush et plein d’autres. Retrouvez l’évènement ici.

Salles de cinéma fermées ? Mediapart propose « Le festival cinéma du réel » avec au choix 13 films de la sélection « Première fenêtre » consacrée aux premières œuvres de jeunes auteurs à regarder gratuitement jusqu’au 31 mars. Les films ici.

De l’art à visualiser depuis son ordinateur ? C’est désormais possible grâce aux initiatives des plus grands musées internationaux qui ouvrent leurs portes virtuellement. Alors ne manquez pas les prestigieuses œuvres du Louvre, du Musée Van Gogh ou du MMCA de Séoul accessibles en ligne. Retrouvez la liste ici.

Le Ministère de la Culture se mobilise aussi et lance la plateforme #Culturecheznous qui répertorie l’offre culturelle numérique pour les petits et grands. Des expériences ludiques pour les enfants, des cours en ligne pour les parents mais aussi du cinéma, de la musique, de l’art accessibles à tous. A venir puiser n’importe quand dès qu’une once d’ennui se présente. La plateforme en question.

La Comédie de Valence propose « l’Echapée intérieure », un projet littéraire participatif en collaboration avec le public afin d’élaborer une chaîne narrative infinie. Tous les jours, un spectateur sera invité à écrire un épisode de voyage imaginaire. Un voyage au coeur de nos esprits teinté de rencontres insolites et d’explorations dans des lieux inédits. Le projet débute ce lundi 23 mars par un texte de Marc Lainé. A suivre ici. Si vous souhaitez participer, contactez la Comédie à [email protected]

Visuel : DR