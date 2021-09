L’agenda culturel de la semaine du 20 septembre

Cette semaine la culture déborde, elle étincelle, elle se prévoit ! Voici notre agenda pas que parisien de la semaine! A vos réservations !

EXCENTRIQUES ! un rendez-vous festif et intempestif du 22 au 25 septembre à La Briqueterie !

Pour sa première édition, il esquisse une cartographie du bizarre, avec des œuvres qui explorent l’hybride, la marge, l’inclassable, les pratiques dissidentes et désorientées. Excentriques décentre les regards et les territoires et mêle des œuvres joyeuses, féminines, puissantes, rageuses ou métaphoriques. L’occasion pour le public francilien de découvrir Outrar, la performance très ample et colorée de Lia Rodrigues, dansée et co-écrite par Volmir Cordeiro vue au Kunsten en mai dernier.

Tout le programme est ici

Echelle humaine

Oui, de la danse encore et de la perf même ! On va se refaire ! Le génial festival du tout aussi génial lieu qu’est Lafayette Anticipation revient pour la 4e édition, en lien serré avec le Festival d’Automne qui bat son plein. A revoir, le si tendre By Heart de Tiago Rodrigues.

Du 20 au 26 septembre, infos et réservations ici

L’étincelle à la Cigale !

Le 22 septembre, les femmes donnent de la voix à La Cigale. L, Sandra Nkaké, et Clara Ysé vont accorder leurs arts pour offrir 3 paroles singulières – Clara Ysé viendra lire un extrait de son roman « Mise à feu » (sorti le 18 août, chez Grasset), Sandra Nkaké présentera son spectacle, [ELLES], et L, les chansons de son dernier album, « Paysages » 3 voix, mêlant leurs chants à ceux de quatre violoncelles, pour un chant partagé.

Le 22/09/2021 à 19h30, à La Cigale , 120, Bld Rochechouart 75018 Paris

Le Festival Biarritz Amérique Latine

Même si le festival ne démarre que la semaine prochaine, il est temps de s’organiser ! Du 27 septembre au 3 octobre Biarritz passe à l’heure sud-américaine. Trois compétitions vont définir le meilleur du cinéma latino : films longs métrages, courts métrages, et documentaires. Outre les films en compétition, le festival présente cette année un focus Perou.

Infos et réservations ici

Pi Art House investit le Lieu Idéal

Du 23 au 26 septembre, le peintre Just Cage représenté par la Pijama Galerie prend possession du Lieu Idéal. Son analyse picturale de la société du « monde d’après » est de plus en plus directe. Pas de faux semblant, l’artiste va droit au but, et ce principe se décline dans tout son travail : de la rigueur et de l’engagement, tant intellectuels que dans la réalisation des œuvres (toiles, techniques mixtes en volume), et une conviction : la révolution est une nécessité.

Entrée libre, du 23 au 26 septembre, 31 Rue Yves Toudic-75010 – Paris, France

Visuel : ©Joseph Banderet