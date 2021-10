L’agenda culturel de la semaine du 11 octobre

Musique, théâtre, expo, cinéma, cette semaine s’annonce riche en découverte culturelle et artistique !

Festival d’automne – Paris

Cette semaine encore, le festival d’automne vous invite à découvrir des pièces diverses et intelligentes aux quatre coins de l’Île-de-France. Retrouvez, par exemple, Les Océanographes au T2G, I was sitting on my patio this guy appeared I thought I was hallucinating au Théâtre de la Ville ou encore la performance de François Gremaud, Auréliens au théâtre du fils de l’eau.

Information et programmation

Bédérama – Forum des images

Cinéma et bande dessinée sont de retour pour la troisième édition de Bédérama. Le lien entre ces deux disciplines inspire ce festival qui propose, films, rencontres, des apéros cinébédé et dessin en direct. La soirée d’ouverture, le jeudi 14 octobre à 19h, invite au vernissage de l’exposition de l’art de Laurent Durieux et à la projection, en avant-première, Les Olympiades de Jacques Audiard.

Amoureux de cinéma et BD, ce festival est pour vous ! Venez assister à des rencontres, des créations inédites et des projections au Forum des images !

Information et programmation