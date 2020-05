L’agenda en ligne de la semaine du 4 mai

J-7 avant le 11 mai ! Et voici le programme de ces quelques jours avant le début du dé-confinement.

Nouvel arrivage sur Netflix ce vendredi 8 mai. Résultat d’un partenariat entre la société MK2 et la plateforme de streaming, des classiques du cinéma sont désormais présent sur la plateforme. Au programme : la collection Charly Chaplin, David Lynch , Xavier Dolan (et Jacques Demi viendra étoffer cette sélection à partir de la semaine prochaine). Une occasion de (re)voir Lost Highway, Les Amours imaginaires ou Les Temps modernes.

En collaboration avec France TV, l’Opéra de Paris met en ligne gratuitement quelques un de ces spectacles. A partir de ce soir 19h30, le ballet Le Songe d’une nuit d’été sera disponible. Occasion de découvrir ou de redécouvrir la création de George Balanchine, inspirée de la comédie de Shakespeare du même nom. Rendez-vous ici pour regarder cette oeuvre disponible jusqu’au 10 mai.

Sinon cette semaine c’est aussi l’occasion de voir les collections virtuelles des musées. Le Louvre sans faire la queue c’est ici, la Tate Modern sans bouger de chez soit c’est là, ou les activités ludiques de la Bnf c’est ici. Mais si c’est déjà vu, on vous a fait un récap des plus belles expositions virtuelles à ne pas rater.

Si vous ne pouvez pas aller voir des spectacles, les spectacles viennent à vous. Toute la culture a mis en place pour vous une plateforme de streaming. Rendez-vous dans la rubrique boutique pour pouvoir en profiter. Quatre spectacles sont en lignes pour le moment, En attendant l’accouchement de Julia Palombe, C’est donc ici que les gens viennent pour vivre ? du collectif antilope, Commun des mortels de Celia Houdremont et L’Arbre de Loulou de la compagnie Chauve-souris. Pour tout les goûts et pour tes les ages, en bonus vous financez les artistes et les lieux de spectacles.

En attendant le discours d’Emmanuel Macron sur la culture mercredi, il est possible de soutenir la vie culturelle française. Les spectacles et les collections muséales disponibles gratuitement en ligne cachent la catastrophe de l’annulation en série des spectacles et l’absence de recette. La plateforme de crowfounding Dartagnan propose d’aider par un système de prévente. Ces préventes permettent d’apporter le trésorerie dont les lieux culturelles ont besoins pour vous accueillir dans les meilleurs conditions possibles quand tout sera finis. Les bons d’achat sont valable 24 mois, une sorte de cadeau à votre futur vous déconfiné. Si vous voulez être un mousquetaire de la culture et du patrimoine c’est ici.

