Kunstenfestivaldesarts : un festival solidaire qui s’engage

Le festival, qui devait se tenir du 8 au 30 mai 2020 à Bruxelles, vient d’annoncer que l’édition 2020 (la 25ème) devait malheureusement être annulée.

Cependant, les organisateurs du Kunstenfestivaldesarts ont décidé de ne pas en rester là, mais de faire preuve de solidarité et d’entraide alors que nous traversons tous ensemble cette crise sanitaire sans précédent. Ils lancent pour cela deux initiatives : les Tickets et Pass Fantômes (d’une valeur de 10/20 ou 190 euros), afin de soutenir les artistes et collaborateurs du festival. Cette mesure a pour but de soutenir la création artistique, l’un des buts les plus importants du festival.

La deuxième initiative est une adaptation des « tickets solidaires » mis en place les années précédentes lors du festival. Cette action avait pour but de permettre à des gens de participer à l’achat d’un billet, par tranche de 1 euro, pour permettre à une personne démunie d’assister au festival. Cette année, faute de festival à présenter, les organisateurs ont décidé de conserver cette aide. L’argent sera cette année reversé à l’association doucheFLUX, et permettra ainsi d’offrir des douches aux personnes dans le besoin.

Pour acheter un Ticket Fantôme et soutenir les artistes, c’est par ici.

Pour participer aux Douches Solidaires, c’est pas là.

Visuel : affiche ©Kunstenfestivaldesarts