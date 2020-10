Des nouvelles mesures de soutien aux acteurs culturels annoncées par le gouvernement

A l’occasion de la conférence de presse du Gouvernement tenue le 22 octobre dernier, la ministre de la Culture, Mme Roselyne Bachelot, a fait le point sur les mesures de soutien et d’accompagnement des acteurs de la culture, du fait des bouleversements de leur activité engendrés par le couvre-feu.

Parmi les mesures annoncées, certaines visent le secteur de la culture en général et d’autres sont plus davantage spécifiques. Concernant les mesures qui viseront l’ensemble des acteurs du monde culturel, la Ministre a assuré que les professionnels les plus directement touchés par l’interruption d’activité et employant moins de 50 salariés pourront ainsi bénéficier d’une aide renforcée du fonds de solidarité, dès lors que leur chiffre d’affaires diminue d’au moins 50%. Cette aide couvrira l’intégralité des pertes de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € par mois pendant toute la durée d’application du couvre-feu. Dans les zones qui ne connaissent pas de couvre-feu, « ces professionnels pourront bénéficier de ces aides lorsque leur chiffre d’affaires diminue d’au moins 70%, dans la limite de 60% du chiffre d’affaires », a annoncé la Ministre.

Répondant aux difficultés propres aux acteurs du spectacle vivant, 85 millions d’euros seront mobilisés afin de renforcer les dispositifs déjà mis en œuvre depuis le début de la crise sanitaire. Pour le spectacle vivant musical, « les fonds de sauvegarde et de compensation existants seront dotés de 55 millions d’euros complémentaires, dont 3 millions d’euros particulièrement destinés aux auteurs », indique le communiqué de presse à la suite des annonces de ce 22 octobre. Confiés au Centre national de la musique (CNM), ces dispositifs bénéficieront à l’ensemble des acteurs du secteur, privés et subventionnés. Enfin, s’agissant du cinéma, des aides représentant 30 millions d’euros sont mises en place pour permettre aux salles de cinéma de rester ouvertes malgré les conséquences économiques du couvre-feu.

Au total donc, ce sont 115 millions d’euros d’aide d’urgence qui seront alloués à la culture afin de permettre à ce secteur de survivre, en dépit des nouvelles mesures de restriction sanitaire qui affectent durement leur activité. Depuis l’annonce de ces dernières par le Président la République, le monde de la culture continue de se réinventer dans la mesure du possible, en avançant les horaires de programmation et en proposant des formats innovants.

Visuel : CC