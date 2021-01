Démos fait découvrir la musique aux enfants depuis 10 ans

Cette année le Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale Démos fête ses 10 ans. Une confirmation de la justesse de ce projet de démocratisation de la culture et de la pratique musicales.

Un projet musical et social, main dans la main

Depuis 2010, Démos oeuvre à faire de la musique classique un monde de partage. Le dispositif propose à des enfants de 7 à 12 ans de s’engager dans une pratique régulière de la musique, 120 h de cours par enfant et par an, pour apprendre à manier un instrument, intégrer un orchestre et participer à un concert. Jusqu’alors portée par l’APSV (Association de Prévention du Site de la Villette), en 2015 c’est la Philharmonie qui devient sa structure porteuse conférant ainsi à Démos une large visibilité et lui donnant une dimension nationale. S’ajoute dès lors aux jeunes issus des quartiers relevant de la politique de la ville ceux des zones rurales insuffisamment pourvues en institutions culturelles. Démos doit sa réussite à des propositions éducatives adaptées, formulées avec l’aide des partenaires sociaux. En mettant notamment l’oralité et le corporel au coeur de la pratique musicale, Démos propose une approche singulièrement expressive de la musique. En 10 ans, Démos aura donc su créer, grâce des techniques pédagogiques basées sur le collectif et la participation une véritable cohésion sociale autour de l’art musical.

Un bilan spectaculaire

Le bilan en chiffres est exceptionnel, en dix années ce sont plus de 6000 enfants qui ont pu bénéficier d’une éducation la musique, plus de 40 orchestres créés, plus de 140 concerts de restitution, plus de 6 000 instruments distribués ! Ceci grâce à l’engagement et au soutient de plus de 1500 professionnels actuellement impliqués dans le projet et plus de 3540 donateurs, grands donateurs, entreprises ou fondations mécènes mobilisés pour le projet. Plus que jamais, Démos affirme sa volonté de continuer à faire évoluer projet et se lance pour objectif sur les deux prochaines années de créer 20 orchestres supplémentaires.

crédit visuel: ©Ava du Parc pour le site Démos