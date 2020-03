Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (7)

Aujourd’hui, quelques instruments plus « rares », le cor, le luth et la harpe et… la danse , sans oublier le violon, le violoncelle et le piano !

La violoniste Hildegarde Fesneau a toujours rêvé de jouer dans un quatuor. Grâce au confinement, son rêve a été exaucé : Elle présente le Quatuor Corona !

La pianiste Dana Ciocarlie interprète un extrait de Carillon nocturne de Georges Enesco dont le très bel effet de carillon suscite des émotions.

Le chef et directeur musical de l’Ensemble Parallèle, Pierre Mosnier interprète à distance avec Antoine Morisot, corniste de l’Orchestre National de France, le mouvement lent du Concerto de Haydn !

Quant à Antoine Morisot, il réalise avec ses camarades du groupe OctHorn, un medley Disney avec deux chansons du Livre de la jungle. Un extrait est visible sur sa page FaceBook.

La danseuse Nicole Luketic et le violoncelliste Goncalo Silva inventent la Cleaning March !

Les violonistes Camille Fonteneau (du Trio Hélios) et David Petrlik interprète le 1er mouvement du Duo n° 2 op. 99 de Haydn

Joel Frederiksen, basse et luthiste, fondateur de l’Ensemble Phoenix Munich, chante, en s’accompagnant de luth, la chanson Orpheus de Robert Johnson (c. 1583-1633), compositeur et luthiste de l’époque élisabéthaine.

La harpiste Katrina Szederkenyi joue via FaceTime (ou Skype?) avec son père violoniste Schön Rosemarin de Kreisler.

Le violoncelliste Maxim Barbash est un peu mélancolique dans Tchaïkovsky !

Visuel : ©Antoine Morisot