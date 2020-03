(S)extes & Sons : écrivez pour l’appel à textes du Verrou

Le célèbre site de podcasts érotiques lance un concours littéraire. L’occasion de réveiller vos talents et vos désirs contraints peut-être par la vie réduite à quelques murs.

En ces temps de confinement, l’imaginaire, la création et le désir sont plus précieux que jamais. C’est pourquoi Le Verrou vous propose (S)extes & Sons, un appel à textes autour du thème des sons évocateurs de désir et de plaisir.

Aux côtés du romancier Eric Reinhardt, parrain de cette première édition, Betty et Lou invitent toutes et tous les auteur.e.s à proposer un texte qui parle de sexe et de sons. Quel est la contrainte ? Elle est plutôt libre : le son :

« Un timbre chaud qui vibre, des mots crus au cœur de la nuit, l’escalier de bois qui craque sous les pas, des étoffes froissées, des cheveux caressés…

C’est le moment : laissez aller votre imagination et racontez-nous une histoire où le son se fait, pour vous, intensément érotique. »

Les propositions devront s’étirer entre 7 000 et 10 000 signes et nous être envoyées par mail à [email protected] avant le 21 mai à 23h59.

Lus et retenus par un comité présidé par Eric Reinhardt, les meilleurs écrits seront mis en son et enregistrés lors d’une performance publique, dès qu’elle sera possible, en présence du jury et d’artistes.

Partant.e.s ? Alors faites gémir vos plumes et murmurer vos claviers …Plus délicieusement que jamais !

Visuel : Clemence Demesme