Agenda du weekend du 21 février

Un beau weekend de février s’annonce ! Et avec le temps ensoleillé, Toute La Culture a sélectionné avec attention un panel d’événements de toutes les couleurs pour tous et toutes, des plus grand·e·s aux plus petit·e·s !

À Paris

Derniers jours pour voir La fabrique des idoles par Pierre et Gilles

Comme une installation musicale et visuelle, tout au long d’un parcours réunissant une centaine des peintures-photographies de Pierre et Gilles, cette exposition explore l’univers des artistes avec, aussi, des objets et des vidéos. C’est amusant, c’est kitsch, c’est sur la vague ! C’est le moment !

OÙ ? Cité de la musique – Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris.

Ouverture du Milieu est bleu au Palais de Tokyo

L’artiste allemande Ulla von Brandenburg investit le Palais de Tokyo à compter du 21 février jusqu’au 17 juin 2020 ! Elle prépare une exposition immersive, en s’inspirant du monde du théâtre et de la danse, à travers les motifs, les textiles, les mouvements et la musique… elle invite le public à explorer les relations entre l’individu et le groupe, entre les mondes imaginaires et réels. Tous les samedis, de 14H à 19H, des danseurs et danseuses construiront et déconstruiront les espaces en manipulant à travers un certain nombre d’actions ritualisées les oeuvres-accessoires qui seront présentées, annonçant le film qui se trouve au milieu de l’exposition.

C’est peut-être l’occasion de s’immerger dans le monde de la danse et de l’art contemporain en famille !

OÙ ? Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris.

Films d’enfance pour petits et grands

Des enfants ont choisis attentivement des films après en avoir discuté. Pour cette session, ce sont eux les programmateurs ! C’est donc une sélection surprise et attentive de films et de films d’animation qui les ont touchés et qui leur ont parlés. Nous pouvons leur faire confiance, et aller nous asseoir afin de découvrir ces petits bijoux !

Et c’est gratuit !

OÙ ? La Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris.

QUAND ? Samedi 22 février, à 15H (1H30 de projection).

Soirée « Minimum, Maximum »

Pièce intensément répétitive et percussive, Drumming compte parmi les œuvres fondamentales de Steve Reich. Près de cinquante ans après sa création, l’ensemble Links la donne à redécouvrir sous une forme inédite avec Drumming en mouvement : le public pourra se déplacer autour des musiciens afin d’expérimenter la musique dans toute son ampleur. Ensuite, le Cabaret Contemporain proposera un concert dédié à Detroit, matrice américaine de l’électro et de la techno, en revisitant, par exemple, Jeff Mills dans une odyssée à travers la ville palpitante… Pour finir, Arnaud Rebotini clôturera la soirée par un de ses sets à haute voltige.

OÙ ? Le CentQuatre, 5 rue Curial, 75019 Paris.

QUAND ? Vendredi 21 février 2020, à partir de 20H.

Carnaval de Paris… Un fabuleux monde aérien !

On dirait qu’il va faire beau ce dimanche 23 février. Peut-être qu’une promenade festive à travers Paris serait une très bonne idée pour en réjouir plus d’un·e ! Prenons nos plus belles balles de jonglages, nos plus drôles atouts, nos sifflets et tambours, et rejoignons le cortège carnavalesque où chars et déguisements seront en danse !

Départ de la Place Gambetta à 14h, pour arriver aux alentours de 17h à la Place de la République.

Vers Bordeaux

Festival jeune public RATATAM !



L’entrepôt à Haillan, juste à côté de Bordeaux, est un lieu convivial hors paires ! Ce weekend, c’est le festival Ratatam, où il y a de quoi s’amuser. Au programme : des concerts, un battle de dessins, des expositions intéractives, une galerie de peluches, des spectacles, une foire à la grimace, des rencontres, des grands jeux, de la création et des bonbons ou des chocolats chauds, et même du cinéma !

OÙ ? L’Entrepôt, 13 rue Georges Clémenceau, 33185 Le Haillan.

QUAND ? Du vendredi 21 février au dimanche 23 février.

Inauguration de la butte de Thouars – Rosa Parks

Le nouveau parc d’1,2 hectare, vrai poumon gonflé de biodiversité avec ses 90 arbres (dont 21 fruitiers) et ses près de 2000 arbustes, ses hirondelles rustiques, merle noire, bourdon des champs, et bien d’autres encore… qui porte de nom d’une combattante américaine, sera inauguré ce samedi ! C’est l’occasion d’aller respirer.

OÙ ? Butte de Thouars, 33400 Talence.

QUAND ? Samedi 22 février, à partir de 11H30.

À Nantes

Festival de tous les jeux

Voici l’édition 2020 du festival de tous les jeux de Saint-Herblain à Nantes, « Mystère et boule de gomme » ! Un très beau moment à passer en famille, avec toutes les générations, avec des jeux de toutes sortes, des ateliers et soirées thématiques, et même des ciné-goûters !

Et c’est gratuit !

OÙ ? 2 rue de l’Hôtel de Ville, 44800 Saint-Herblain, Nantes.

QUAND ? Jusqu’au 1er mars 2020.

Plus d’infos ici.

Et puis à Montpellier

Aprèsmidisque de l’Onda Nostra

Un après-midi musical et tranquille pour un dimanche ? C’est possible ! L’Onda Nostra et Le Discopathe ont sélectionné des musiciens, djs et cds à écouter en s’amusant ou en se reposant, avec de bons plats végétariens, sur la vibe entre le surf, les montagnes des Balkans et le déhanché brésilien ! Il y aura même du Vjing avec tout cela.

OÙ ? Le Discopathe, 28 Rue du Faubourg du Courreau, 34000 Montpellier.

QUAND ? Dimanche 23 février à partir de 15H.

Bon weekend !

Visuel : All creative common.