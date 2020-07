Agenda cinéma de la semaine du 29 juillet

Découvrez l’agenda cinéma des sorties de la semaine du 29 juillet. Des premiers films et ceux de grand cinéastres, des comédies et des thrillers… voici notre petite sélection.

The Climb de Michael Angelo Covino

Pour son premier long métrage, Michael Angelo Covino propose une comédie sensible sur une « bromance » où la question de l’amitié, mais surtout de la masculinité et de la virilité y est au coeur. Kyle et Mike sont meilleur amis jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle. Une amitié qui n’est toutefois pas rompue et qui est resoudée par un évenement tragique. Présentée à Cannes au Certain Regard en 2019 où nous vous en parlions, The Climb à reçu le prix du jury du Festival de Deauville 2019.

Hotel by the River de Sang-Soo Hong

Sang-Soo Hong , pour son nouveau long métrage, s’établit dans un hôtel, au bord de la rivière. Lieu de retrouvailles familiales entre un vieux poète mourant et ses deux fils, il est aussi celui du désespoir amoureux. Après une trahison de l’homme qu’elle aimait, une jeune s’y réfugie et demande à une amie de la rejoindre. Un film feutré sous la neige qui habille parfaitement ce noir et blanc qui effleure parallèlement avec mélancolie les thèmes de la mort et de la rupture.

Tijuana Bible de Jean-Charles Hue

Après « mange tes morts » (2014), Jean-Charles Hue signe un thriller noir empreint de religiosité dans une ville à la frontière du Mexique. Un vétéran américain blessé en Irak, rencontre une jeune mexicaine à la recherche de son frère disparu depuis quelques semaines. Ensemble, ils plongent dans les bas-fonds de cette ville aux mains des cartels de drogue. Un film avec des airs d’immersion documentaire auxquels se mêle l’incursion du monde magique dans ce drame sombre.

Pluie noire de Shônei Imamura

Après avoir gagné le prix spécial à Cannes en 1989, l’année de sa sortie, Pluie noire de Shônei Imamura et de nouveau en salle. Cette adaptation du roman éponyme de Masuji Ibuse parrut en 1966 se passe à Hiroshima, le 6 Août 1945. La vie qui suit son cours est soudain déchirée par un éclaire dans le ciel. Little Boy s’est abattue sur la ville et l’enfer s’en suit. Au même moment, une pluie noire s’abat sur Yasuko qui faisait route sur son bateau. Irradiée, devenue une hibakusha, elle se rapprochera d’un ancien soldat, Yuichi, une autre figure marginalisée, seul à pouvoir comprendre ce nouveau statut de parias qu’ils incarnent dans le Japon d’après-guerre.

Terrible jungle ? de Hugo Benamozig et David Caviglioli

Pour leur premier film, Hugo Benamozig et David Caviglioli réunissent un impressionnant casting: Catherine Deneuve Vincent Dedienne , Jonathan Cohen, Alice Belaïdi . Eliott, jeune anthropologue disparait en Amazonie alors qu’il étudie les Otopis. Sa possessive mère part à sa recherche, entourée d’une bande de gendarmes loufoque. Une comédie drôle et un brin cynique.

