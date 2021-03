Agenda cinéma de la semaine du 10 mars

C’est une semaine riche et intense qui se prépare. On attend de nombreuses récompenses et remises de prix avec la cérémonie des César, le festival des créations télévisuelles de Luchon et le festival en ligne QueerScreen. De la nouveauté, aussi, avec la série Caïd qui débarque sur Netflix et la master class musicale du festival du film d’Aubagne.

Une cérémonie un peu particulière

La 46ème édition des César aura lieu le vendredi 12 mars 2021 à l’Olympia. Petite particularité de cette année ? Un public restreint et composé essentiellement des nommés de chaque catégorie, des remettants des César et des personnalités honorées. On se rappelle de l’indignation de l’actrice Adèle Haenel, l’année dernière, lorsque le César du meilleur réalisateur avait été attribué à Roman Polanski. Cette année, la situation sanitaire ne cesse de préoccuper le milieu du cinéma qui fonctionne depuis plusieurs mois au ralenti et qui espère une réouverture prochaine des salles. Cette 46ème édition, présidée par Roschdy Zem et présentée par Marina Foïs, sera diffusée en clair et en direct sur Canal Plus.

Laissez parler votre instinct animal

Les 21èmes journées cinématographiques viennent nous réconcilier avec nos pulsions cinématographiques frustrées. Cette année, le thème du festival porte sur la part animale et cherche à mettre ne valeur ce qui relie l’homme à l’animalité. Issu d’un partenariat entre plusieurs cinémas (L’écran de Saint-Denis, le studio d’Aubervilliers, l’étoile de La Courneuve, l’espace 1789 de Saint-Ouen), les 21èmes journées cinématographiques se dérouleront, en ligne, du 10 mars au 30 mars. Vous pourrez y retrouver une programmation éclectique (films classiques, rares ou cinéma expérimental) ainsi que plusieurs animations (rencontres, conférences, table-ronde). Les séances seront en ligne et disponibles sur Festival Scope ou encore Univers Ciné. N’oubliez pas de réserver !

La fiction et le documentaire français à l’honneur

Des séries, de la fiction, du documentaire, le paysage audiovisuel français sait se renouveler et c’est ce que la 23ème édition du festival des créations télévisuelles de Luchon vient rappeler. Ce festival, ayant pour rôle de promouvoir des créations télévisuelles françaises, attribuera 7 prix. Pour cela, plusieurs jurys ont été formés. Un jury de fiction présidé par l’actrice Aïssa Maiga, un jury documentaire présidé par Rosalie Varda, créatrice de costumes et productrice, et un jury de presse. Pour accéder au festival cette année, c’est en ligne que ça se passe. Il faut se rendre sur la page d’accueil du site et se connecter à la plateforme virtuelle où il est possible de réserver ses places gratuitement. A la fin des séances, vous aurez la possibilité de rencontrer et poser des questions aux équipes.

Une immersion dans la guerre des gangs

La série Caïd est lancée ce 10 mars sur Netflix. Elle est adaptée d’un film autoproduit réalisé par Ange Basterga et Nicolas Lopez ayant obtenu le prix du meilleur film au 22ème festival du film de Cognac. Tournée à Martigues et Port de Bouc, dans le sud de la France, la série est disponible depuis mercredi sur Netflix. Composée de 10 épisodes (et interdite au moins de 16 ans), cette série-thriller met en scène la violence des cités au cœur du sud de la France lorsqu’un réalisateur et son caméraman décident d’y filmer un nouveau clip. Nous nous retrouvons plongés au cœur de cette guerre des gangs qui sévit dans les cités.

<iframe width= »560″ height= »315″ src= »https://www.youtube.com/embed/r_dqNc2sgNU » frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture » allowfullscreen></iframe>

Grande première pour QueerScreen

C’est tout neuf ! QueerScreen, la plateforme française de vidéo spécialisée dans les contenus LGBT+, s’associe au site web gay Jock.Life pour lancer son premier festival. Du 12 au 21 mars, le festival sera virtuel et proposera uniquement du cinéma LGBT+. 17 œuvres ont été sélectionnées dont des documentaires, fictions et courts-métrages. Les films seront accessibles en ligne pendant 24 heures. Pour rejoindre la communauté des festivaliers, il faut être abonné à la plateforme QueerScreen. Cependant, des offres particulières (7 jours d’essai gratuit, 1 mois sans engagement) vous permettront d’accéder au site pour la durée du festival. Cette première édition est parrainée par l’acteur argentin Gaston Re que vous retrouverez le samedi 13 mars 2021 pour le film Les colocataires réalisé par Marco Berger.

Quand musique et image se rencontrent

A l’occasion du festival International du film d’Aubagne (qui aura lieu du 31 mai au 5 juin 2021), une master-class de composition musicale pour l’image est organisée. Celle-ci aura lieu du 10 au 20 mars 2021 et s’adresse à 8 jeunes compositeurs et interprètes. Dirigée par la compositrice Florencia Di Concilio, la master-class a pour objectif d’être présentée à la clôture du Festival Music et Cinéma sous la forme d’un ciné-concert.

Visuel : ©Ecran Saint Denis