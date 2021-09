Tate of Paris 2021 : le festival des chefs est de retour !

Taste of Paris s’installe cette année au Grand Palais Éphémère pour quatre jours de dégustations et d’animations autour de la gastronomie. Le festival réunit une nouvelle fois les plus grands chefs du moment pour faire gouter leurs dernières créations à un public de fins gourmets.

Réunis au cœur de la spacieuse halle du Grand Palais Éphémère, les chefs plaisantent, se bousculent et arborent leur plus grand sourire face aux photographes qui immortalisent le moment. L’édition 2021 de Taste of Paris va bientôt ouvrir ses portes au public, heureux de retrouver le contact avec les grands noms de la gastronomie après deux ans d’absence. Sur la photo de groupe, on remarque les cols bleu-blanc-rouge des meilleurs ouvriers de France et les baskets roses fluo de l’italien Simone Zanoni, mais surtout, on constate avec plaisir que les femmes sont présentes en nombre. Stefanie Le Quellec, Adeline Grattard, Julia Sedefdjian… Elles remplissent les rangs d’ordinaire bien masculins des brigades et surtout des restaurants les plus étoilés, une évolution assez significative pour être soulignée.

Des masterclass façon Top Chef

Dans l’éclectique ensemble qui va animer le festival cette année, on retrouve bien sûr les talents des dernières éditions de Top Chef, comme toujours très populaires auprès du public qui assiste avec intérêt à leurs démonstrations. Pour le premier jour de Taste of Paris, ce n’est autre que la gagnant 2021, Mohamed Cheikh qui donne la première masterclass. Il propose d’apprendre à réaliser une version revisitée de l’œuf mayonnaise, une recette qui lui avait valu sa première victoire dans le concours. Les autres participants à l’émission ne sont pas très loin puisqu’au stand Veolia, Chloé Charles, connue pour sa cuisine engagée, montre comment réaliser des recettes gouteuses zéro déchet et avec l’eau du robinet. Pour les amateurs d’ateliers, Electrolux organise des cours de cuisine. Pour en prendre, cela se passe sur inscription, premiers arrivés, premiers servis !

Un food court gastronomique

Côté stands des chefs, il est possible de déguster des plats signés Pierre Sang, Kei Kobayashi ou encore Frédéric Anton qui serviront durant les quatre jours du festival. Ils seront certainement les plus populaires mais les tables moins courues n’en sont pas moins fameuses. On retiendra tout particulièrement l’œuf parfait de Pierre Gayet, la focaccia aux légumes confits de Julia Sedefdjian et la charlotte framboise-gingembre de Nicolas Paciello. Car il y a aussi de quoi se régaler en pâtisserie, notamment les sublimes desserts de Claire Heitzler, aussi beaux à regarder qu’ils raviront les becs sucrés.

Découvrir des nouveaux produits

Enfin, si chaque stand attise la curiosité des gourmands, notamment grâce aux fenêtres sur les cuisines de chaque restaurant, il est fortement conseillé de s’arrêter auprès des exposants commerçants. Ouverts à la discussion pour partager leur travail et leurs connaissances culinaires, ils présentent produits du terroir et découvertes exotiques. Agrumes, gingembre, poivre, vin et spiritueux… Il est possible d’y trouver toute sorte d’aliment ou boisson pour accompagner et sublimer vos plats. Simplement pour gouter ou même pour s’approvisionner, on fait facilement plusieurs fois le tour du salon pour ne pas en perdre une miette.

Taste of Paris 2021, Grand Palais Éphémère, avenue Pierre Loti, Paris 7e. Plus d’informations : www.paris.tastefestivals.com

Visuel © Alice Martinot-Lagarde