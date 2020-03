Le sport dans 5m2 : bouger malgré le confinement.

Coincé chez soi, difficile de pratiquer une activité physique. Les plus chanceux bénéficient d’un jardin ou d’une cour permettant de se défouler un peu. Mais pour les autres, entre le canapé, les enfants, la table et le lit, impossible de faire son jogging.

Pourtant, il est essentiel de pratiquer une activité régulière, pour renforcer le système immunitaire, et entretenir une bonne hygiène, surtout alors que le monde traverse une crise sanitaire. Heureusement, il existe tout de même des solutions pour se défouler un peu, et maintenir une activité physique régulière. Et c’est même fortement recommandé par le gouvernement, en particulier le Ministère des Sports qui propose de nombreuses solutions en ligne.

Pour commencer, il existe des exercices qui peuvent sans problème se pratiquer seul chez soi, et ce même dans un espace réduit. Dans un couloir, au pied d’un lit, ou encore en poussant un peu la table basse. Parmi ces exercices, des grands classiques : abdominaux, pompes, squats, etc. Ces activités de renforcement musculaire ne nécessitent ni beaucoup de place, ni beaucoup d’équipement. Pour ceux dont le sol est trop dur, un petit tapis, une couverture ou une serviette de toilette, et le tour est joué.

Pour ceux qui ont besoin de motivation, deux solutions. La première : organiser des séances de sports interbalcon/fenêtre avec les voisins les plus proches. De quoi se défouler et s’entraîner les uns les autres tout en respectant les distances de sécurité. La deuxième : utiliser des photos de programmes de sport, ou des vidéos en ligne. Cela permet d’avoir une séance de sport un peu plus complète et réfléchie, surtout pour les plus novices en la matière.

Depuis le début du confinement, nombreuses sont les salles de sport à avoir mis en ligne leurs séances, avec des coachs et des musiques aussi entrainantes que si vous y étiez. Certains organisent également des lives sur les Encore une fois, très peu, voire pas du tout d’équipement nécessaire. Les plus hardis pourront se munir de simples bouteilles d’eaux pleines pour créer des poids, ou des chaises ou tables pour les étirements.

La rédaction vous propose ici une petite sélection de chaines de vidéos (gratuites – il en existe bien d’autres moyennant finance) – certaines testées et approuvées !

– Fitness Blender, qui propose des vidéos, des programmes, mais aussi des astuces pour un mode de vie sain.

– Fitness Park (mot de passe fp20), avec des vidéos organisées en catégorie pour cibler la zone à travailler.

– l’Appart Fitness, qui collabore avec LESMILLS et propose 95 vidéos en lignes.

– L’usine, salle de sport qui diffuse tous les deux jours des programmes sur ses réseaux sociaux.

– La chaine Youtube MYF Move Your Feet, qui propose des vidéos et des playlists pour correspondre à vos besoins et vos envies, et même certaines vidéos adaptées aux enfants ! – La page Facebook Swedish Fit France, qui propose tous les jours des séances de gym suédoise, en live ou non. – Sur Be Sport, mis en place par le Ministère des sports.

Bien évidemment, cette liste est loin d’être exhaustive, et il existe encore bien des façons de se dépenser un peu tout en respectant les règles de sécurité que nécessite la situation actuelle. Un bon ménage de printemps par exemple est un excellent moyen de bouger un peu !

Visuel : ©All creative commons – flickr