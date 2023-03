Un « Boxeur invisible », intime et politique au théâtre Montfort

«QU’AVIONS NOUS FAIT LÀ ? L’AMOUR ÉTAIT NÉ, NOUS L’AVIONS RECONNU, ET HOP ! NOUS L’AVIONS ENFERMÉ DANS UN PROJET. MAINTENANT IL FALLAIT TOUT DÉFAIRE À LA HACHE.»

Catherine Dorion, « les luttes profondes »

Ring ou Arène ? Intime ou politique ? Le Boxeur Invisible d’Anna Bouguereau et Jean-Baptiste Tur au Montfort nous plonge dans une redoutable et vivace exploration d’un couple en (dé)construction !

Ce jour de grève, Anna Bouguereau et Jean-Baptiste Tur ont décidé de jouer quand même leur Boxeur invisible au Montfort, en donnant, comme tout le personnel du Théâtre Montfort ce soir-là, leur cachet à la caisse de grève des éboueurs du 15? arrondissement de Paris, et nous y étions.

Deux enfants nous accueillent, qui aiment rire aux éclats pour Clara et les chants d’opéra pour Juan. Ils se retrouvent chaque jour dans la forêt, au bord d’une mare où ils pêchent autant de grenouilles que possible. Comme un jeu de construction, leur relation se tisse entre délicatesse de l’enfance, cruauté et violence. Clara veut éprouver Juan, dont elle ne peut ressentir l’amour que s’il est capable du pire pour elle. Ces enfants grandissent et les épreuves aussi.

À quel moment le pire devient-il irréversible ?

Dehors, la tempête secoue la cabane du théâtre Montfort, alors que Clara et Juan devenus adultes, se cherchent, s’aiment, s’épousent, s’ennuient, se violentent tour à tour dans cette danse de l’intime. Comment, par habitude, se met-on à traiter l’autre moins bien qu’un inconnu ?

C’est presque plus une arène qu’un ring dans laquelle se débattent Clara et Juan. Qui est le plus humain des deux ? Les vagues d’humanité et de bestialité communiquent dans une danse infernale, presque immobile. La table qui les unit s’allonge de plus en plus, les éloignant toujours un peu plus de l’inconséquente cruauté et de la douceur de l’enfance.

On pense à Pialat, et on redécouvre «True Romance», avec ces deux qui rêvent de vieillir ensemble, et qui se font happer par les écueils qu’ils mettaient toutes leurs forces à éviter. Quelle tentation de faire porter à l’autre ses frustrations, de projeter chez l’autre sa propre violence. L’écriture d’Anna Bouguereau nous renvoie à nos propres mesquineries et nos trop grands espoirs, avec un humour acide et bienveillant.

Une estocade politique et intime

Anne Bouguereau et Jean-Baptiste Tur nous rappellent que l’intime est le miroir grossissant de la rue. Oser plonger dans l’intime, sans artifice, c’est une estocade aussi politique. Pour cela, ils optent pour le dépouillement volontaire de la forme et du fond : un couple qui s’égare dans une recherche d’absolu et de lien.

Ce soir il y a des départs de feu, sur scène et dehors, des coups de hache dans les idéaux d’amour ou de société dont on rêve, depuis l’époque des premiers ronds dans l’eau. On se met à réfléchir à d’autres modèles, d’autres façons d’être en lien. Avons-nous assisté à un drame, une comédie, un rêve ou un cauchemar ? On ressort du Montfort en ayant envie de rester du côté de ceux condamnés à espérer toujours.

À voir au Monfort jusqu’au 1er avril ou à Avignon cet été !