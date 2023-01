Les films les plus attendus de 2023

Thrillers, biopics, drames, comédies, adaptations ou encore grands retours sur scène, 2023 accueille l’arrivée de films très attendus par le public dans les salles de projection. De quoi donner un nouvel élan au cinéma face à l’hégémonie grandissante des plateformes de streaming.

Babylon

Après le succès phénoménal de La La Land qui comptabilisa 2,7 millions d’entrées en 2017, Damien Chazelle nous offre une fresque grandiose sur l’avènement du cinéma Hollywoodien dans le Los Angeles des années 1920. Margot Robbie, Brad Pitt, Joaquin Phoenix ou encore Tobey Maguire sont au casting de ce film qui dévoile les ambitions, les excès, l’ascension et la chute de nombreux personnages face à la naissance d’une industrie qui changera l’univers du Septième Art. La transition du cinéma muet au cinéma parlant, la création de l’usine à rêve qu’est Hollywood, c’est ce que Chazelle fait découvrir pendant trois heures de film. Le long-métrage sera à l’affiche le 18 janvier.

Astérix et Obélix : l’Empire du milieu

Guillaume Canet réalise une énième comédie sur les aventures d’Astérix (interprété par Canet lui-même) et Obélix campé par Gilles Lellouche. Un casting loufoque composé de chanteurs et d’humoristes : Angèle en Falbala, Jonathan Cohen en Graindemaïs, Philippe Katherine en Assurancetourix, mais aussi d’acteurs bien connus : Marion Cotillard en Cléôpatre et Vincent Cassel en Jules César. Dans cette comédie pleine de légèreté, les deux Gaulois portent leur aide à la princesse de Chine, Fu Yin, fille unique de l’impératrice emprisonnée à la suite d’un coup d’état fomenté par le déloyal prince Deng Tsin Quin. C’est sans compter la soif de pouvoir de l’empereur romain Jules César, parti lui aussi à la conquête de l’Empire du Milieu. Le film sera à l’affiche le 1er février.

The Fabelmans

Dans cette nouvelle merveille du légendaire Steven Spielberg, l’on découvre l’enfance du réalisateur à travers l’histoire d’un jeune enfant, Sammy Fabelman, passionné de cinéma après que ses parents l’ont emmené voir The Greatest Show on Earth. Dès lors, accompagné de sa caméra, il entreprend de réaliser ses propres films, encouragé et soutenu par sa mère. La naissance d’une vocation et surtout d’un génie dans les années 50. Le film autobiographique du cinéaste à succès sortira en salle le 22 février.

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

Le réalisateur Martin Bourboulon nous livre les aventures palpitantes des fidèles soldats du roi grâce à un casting cinq étoiles : Eva Green en Milady, François Civil en D’Artagnan, Vincent Cassel en Athos ou encore Romain Duris en Aramis pour n’en citer que quelques-uns. Le premier volet de l’adaptation du roman de Dumas sortira au cinéma le 5 avril. Il faudra patienter jusqu’au 13 décembre pour le second volet intitulé Les Trois Mousquetaires : Milady.

Mon crime

Dans ce drame policier sur fond des années 1930, François Ozon raconte l’histoire de Madeleine Verdier, belle, jeune et indigente actrice accusée d’avoir tué un célèbre producteur. Aidée et soutenue par sa meilleure amie Pauline, avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Peu de temps après, gloire et succès sont au rendez-vous jusqu’à ce que la vérité éclate au jour. Le nouveau film de François Ozon, qui réunit Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon et la jeune Nadia Tereszkiewicz, sortira en salle le 8 mars.

Killers of the Flower Moon

Le grand Martin Scorsese retrouve ses deux acteurs fétiches, Robert de Niro et Leonardo DiCaprio, dans ce film évènement qui retrace l’assassinat de membres de la tribu amérindienne Osage en Oklahoma dans les années 1920. Le film s’inspire de faits réels et de l’ouvrage éponyme de David Grann. La sortie du film est programmée pour le mois de mai. Compte tenu de la période de sortie, on peut s’attendre à une projection lors du Festival de Cannes.

La Petite Sirène

On assiste ces dernières années à une floraison d’adaptations Disney en live-action. Après Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle et la Bête, Aladdin ou encore Mulan, c’est au tour du conte d’Andersen de faire son entrée dans la catégorie des live-actions. Réalisé par Rob Marshall, le film met en vedette l’actrice Halle Bailey dans le rôle de la fille du roi Triton. Face aux détracteurs du remake qui critiquent sur les réseaux le choix de l’actrice pour interpréter la princesse de l’océan, le réalisateur justifie sa décision par le talent de l’artiste qui possède une voix enchanteresse. Le film, qui promet le réveil de doux souvenirs d’enfance, sortira le 24 mai.

Indiana Jones et le cadran de la destinée

La saga continue avec un 5e film autour du célèbre héros au chapeau et lasso réalisé par James Mangold. Harrison Ford revient sur scène pour la poursuite de ses aventures à travers le monde. Cap sur les années 60 et la conquête de l’espace pour ce cinquième film sur les aventures d’Indiana Jones. Dans ce long métrage, l’archéologue et sa fille Helena s’opposent à la conquête de l’espace en raison du recrutement d’anciens nazis par les Etats-Unis pour battre l’Union Soviétique dans cette course. Pendant ce temps, Jürgen Voller, employé de la NASA et ex-nazi, tente de rendre le monde meilleur à son idée. Le film sortira le 28 juin.

Oppenheimer

Christopher Nolan (réalisateur d’Inception et d’Interstellar) revient sur la vie de J. Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique. Le physicien est incarné par Cillian Murphy (Thomas Shelby dans Peaky Blinders). Au casting, des figures confirmées ou des étoiles montantes du cinéma américain parmi lesquelles Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek ou encore Florence Pugh. Le réalisateur et scénariste nous livre un thriller artistique basé sur l’ouvrage American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer écrit par les historiens Kai Bird et Martin J. Sherwin. Christopher Nolan signe son retour à la Seconde Guerre Mondiale après Dunkerque. Le film sera disponible dès le 19 juillet.

Barbie

Cette année, les plus célèbres poupées Mattel ont droit à leur propre film signé Greta Gerwig. Au casting, Margot Robbie en Barbie et Ryan Gosling en Ken. Dans cette création cinématographique, Barbie est expulsée du pays Barbie Land car son apparence est jugée imparfaite. Sans ressources, elle décide de partir pour le monde des humains et chercher le vrai bonheur. Le film au scénario inattendu sera disponible dans les salles du monde entier à partir du 19 juillet.

Dune 2

La suite de l’adaptation du roman éponyme de Franck Herbert sortira en salle le 15 novembre. Dans cette deuxième partie, Paul Atréides (Timothée Chalamet) se rallie à Chami (Zendaya) et aux Fremens tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Tiraillé entre l’amour et le destin de la galaxie, il devra pourtant se décider et tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire.

Wonka

L’acteur Timothée Chalamet incarnera l’iconique Willy Wonka dans ce préquel de Charlie et la Chocolaterie réalisé par Paul King avec les studios Warner Bros. Le long-métrage sortira en salle le 13 décembre. Une période où le chocolat est à l’honneur entre l’œuvre de Roald Dahl, dont le film est adapté, et la périodes des fêtes.

Visuel : © Affiche du film Babylon