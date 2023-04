“N’habite pas l’adresse indiquée, une comédie contemporaine”

Anne Clotilde Rampon et Idir Chender ont écrit un texte désopilant, une farce délirante. Le succès est là. Le public rit beaucoup.

Une comédie inspirée

Après Sous la peau et Règne Anne Clotilde Rampon et Idir Chender ont écrit une nouvelle fantaisie jubilatoire. La pièce semble combiner à la fois Une laborieuse entreprise d’Hanokh Levin et le Monte-plats de Harold Pinter. Marie et Adam vivent cloîtrés dans leur appartement. Alors que tout est prétexte à dispute, un événement inattendu va les forcer à collaborer. Un colis qui n’est pas à leur nom se retrouve livré dans leur boîte aux lettres et tout indique que ce colis destiné à d’autres, est bel et bien au bon endroit…

se non è vero è bene trovato

On rit beaucoup lorsque le coupe replié sur lui-même s’invente des querelles inutiles, puis lorsqu’ils accueillent l’étrange d’une perte d’identité, puis enfin lorsqu’ils s’y soumettent. Les questionnements sont nombreux, ils sont existentiels, mais aussi sociaux. La pièce est jouissive dans ce dérapage incontrôlé des situations, dans son occultisme assumé. Elle est formidable à raconter nos envies d’ailleurs. Elle est jubilatoire, car elle manie le second degré avec talent. On pense à cette expression italienne : se non è vero è bene trovato (si ce n’est pas vrai, c’est bien trouvé) et on déguste.

N’habite pas l’adresse indiquée. Une comédie contemporaine

Texte Anne Clotilde Rampon , Idir Chender

Mise en scène Idir Chender

Jeu Mathilde Weil et Max Millet / en alternance avec Idir Chender

Au Théâtre La Flèche

77 Rue de Charonne, 75011 Paris

Charonne (ligne 9), Ledru-Rollin (ligne 8)

Du 8 Avril 2023 – 10 Juin 2023

Le Samedi à 19h

Crédit photo ©Marie-Charbonnier