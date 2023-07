Le théâtre de verdure programme Hamlet de Shakespeare. Expérience à ne pas manquer.

Au théâtre de verdure dans le Bois de Boulogne, nous avons assisté à un Hamlet immersif, enveloppant et riche d’enseignement. Expérience unique.

Le théâtre de verdure, qu’est-ce que c’est?

Situé au cœur du Bois de Boulogne, dans le jardin du Pré Catelan, le Théâtre de Verdure est un authentique théâtre à ciel ouvert entièrement végétalisé, doté d’un plateau de 22 mètres avec en son centre un chêne rouvre centenaire. Cet écrin naturel offre une capacité de 240 places, clos par une charmille de 33 mètres. Tout a commencé en 1855, lorsqu’un certain Nestor Roqueplan obtient la concession du Pré Catelan. Il crée alors un parc d’attraction dont la pièce maîtresse est un théâtre de verdure en plein air : Le théâtre aux fleurs. Inauguré en 1856, Le théâtre aux fleurs devient à la fin du XIX? siècle un haut lieu de la création théâtrale et musicale où des artistes comme Claude Debussy se produisent régulièrement. En 1952, Robert Joffet, conservateur en chef des jardins de Paris transforme Le théâtre aux fleurs en « Jardin Shakespeare » dont les plantes sont tirées de cinq œuvres du célèbre dramaturge anglais. À l’entrée du théâtre, le spectateur se retrouve dans la forêt des Arden, en hommage à l’une de ses comédies : Comme il vous plaira. Sur le côté droit du jardin, La Tempête, île méditerranéenne aux plantes odorantes, à sa gauche, la lande écossaise de Macbeth. Derrière la scène, la forêt féérique du Songe d’une nuit d’été et enfin Hamlet, reconnaissable au saule pleureur d’Ophélie et au ruisseau dans lequel elle se noie. On l’aura compris. Le lieu, magique, connait le texte.

Audrey Bonnet

En novembre 2021, Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre sont nommés à la direction du Festival du Jardin Shakespeare et travaillent à la mise en place d’un Festival autour de la création contemporaine, de la transmission et de l’écoresponsabilité. Ils invitent Audrey Bonnet, (ancienne pensionnaire de la Comédie française) qui propose une mise en scène de Hamlet très innovante qui désoriente cependant qu’elle honore le lieu. Elle invente une pièce dans laquelle le spectateur et les comédiens vont se retrouver comme immergés dans le texte. Le geste est inédit. Il désempare autant qu’il ravit. Rarement une pièce de Shakespeare n’aura déclenché une telle cascade de cogitations personnelles. Nous sommes au centre d’un champ de forces fait du décor (merveilleux?!) et du texte. Nous sommes immergés dans les mots de Shakespeare (traduction Yves Bonnefoy).

La reine est emmitouflée, c’est bien!

Il faut voir Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre courir à travers la scène en disant ses tirades. Le personnage tenterait d’échapper ainsi à son destin? Le formidable comédien chercherait là, mais en vain, le quatrième mur qui s’évanouit dans le décor. Chercherait-il à fuir le lieu, écrasé par le texte lui-même. Certainement tout cela à la fois tant le moment grave profondément sa griffure dans nos esprits. Ajoutons, que le comédien n’oublie de distiller son potentiel comique. Il aura apporté à son personnage de Polonius une tendresse, une pureté et un délicat faux semblant remarquables.

Les moments de grâce sont nombreux et l’innovation est contributive.

Audrey Bonnet s’explique : Ouvrir un espace-temps pour se cogner à nos fantômes. Et chacun se cogne avec bonheur. Le décor et le talent des comédiens permettent tout. On se souviendra du magnifique Être ou ne pas être posé dans une fausse sérénité par Julie Pilod comédienne définitivement dense et trempée. On se souviendra longtemps de l’apparition du spectre du père en joggeur, et de la mort de Polonius, et du combat enter Hamlet et Laërte (brillante Lisa Pajon), de l’enterrement d’Ophélie (Melody Pini bouleversante), etc etc. À chaque fois un ravissement et une innovation.

La metteuse en scène-comédienne aura créé une pièce pour les comédiens et en direction du public. Certainement pour alléger le poids du mythe, elle fait commuter les Hamlet. Le comédien en charge du personnage porte un survêtement au nom de Hamlet. Les passages de relais sont lissés, tout est incarné. L’intrigue se joue dans l’univers sportif. Le crâne du père est remplacé par une casquette. La multiplication des Hamlet et cette casquette qui passe de main en main ouvrent à une hypothèse : Hamlet ne serait seulement ce mélancolique en deuil, mais un fou qui aurait tout halluciné, qui rêvait de porter la casquette, signe de la fonction, du père? Œdipe or not Œdipe? À suivre…

Dans ce lieu magique du théâtre de verdure, en cet été 2023, Audrey Bonnet et la troupe emmenée par Lisa Pajon et Fleur Sulmont engendrent du beau et du nouveau ; c’est une expérience à ne pas rater.

Hamlet

Mise en scène Audrey Bonnet Jeu Mathieu Genet, Lisa Pajon, Julie Pilod, Melody Pini, Clara Pirali,Carles Roméro-Vidal, Nicolas Senty, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

Musique originale Nicolas Delbart

lien de réservation

Visuel Céline Allais + Affiche