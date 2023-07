STOMP, ou le langage universel du rythme

Jusqu’au 16 juillet 2023 à Bobino puis en tournée dans toute la France, le spectacle phénomène aux 15 millions de spectateurs STOMP offre un show rythmé incomparable, porté par huit percussionnistes britanniques déchaînés. Une performance hors du commun, une explosion d’énergie sur scène.

Le rythme au cœur de tout

Créé en 1991 par Luke Cresswell et Steve McNicholas, STOMP, qui signifie « danse au pas lourd » ou « piétiner », est un spectacle original et percussif mettant en scène une troupe de six hommes et deux femmes, à l’énergie débordante. Arborant un style streetwear américain, les danseurs, athlètes et musiciens vont prendre l’espace et offrir une expérience artistique remarquable.

A partir d’objets du quotidien tels que des balais, des poubelles, des éviers remplis d’eau ou encore des allumettes et des zippos, ils nous embarquent dans un univers riche où tout devient rythme et pulsation. Chaque objet se transforme en instrument de musique et offre une large gamme sonore, de la percussion traditionnelle aux sons les plus expérimentaux.

En claquant des balais au sol, en faisant s’entrechoquer les manches en bois, en frappant sur des bidons en plastique, en tambourinant sur tout ce qui leur passe sous la main, les artistes réussissent à créer un monde musical fécond, où les sons se déploient et embarquent le public dans un élan irrépressible.

Un exploit scénique impressionnant

D’un simple claquement de doigts, d’un léger tapotement sur une boîte d’allumettes, d’un clic de zippo, ils réussissent à impulser une rythmique géniale, où chaque membre de la troupe joue un rôle précis dans une création d’ensemble dynamique et harmonieuse. Dans un décor urbain sublimé par un jeu de lumières au service du rythme, tout est parfaitement coordonné pour maximiser l’impact visuel et sonore. La mécanique d’ensemble fonctionne à merveille et le résultat est bluffant.

Du début à la fin du spectacle, on ne lâche rien. Le public est happé par la précision rythmique hallucinante, par la beauté du geste, par l’incroyable fougue de cette troupe, qui nous offre un exploit scénique impressionnant.

Chapeau !

Visuel : affiche

STOMP

Au Théâtre Bobino

Jusqu’au 16 juillet 2023

Puis en tournée dans toute la France