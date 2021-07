Terreur féministe à Montpellier danse – « Pour » de Daina Ashbee

De ce solo imaginé en 2016 par la jeune chorégraphe montréalaise, la danseuse Clara Furey tire une performance ténébreuse qui flirte avec le cinéma gore. Ensorcelant.

Comment dire ce qui justement ne l’a jamais été ? Comment dire pour la toute première fois ce que l’on ignorait de soi, de sa nature profonde sinon en débarquant torse nu sur le devant de la scène et commencer par déboutonner son pantalon ? C’est de ce genre de tension qui vient de l’intérieur que Daina Ashbee voulait parler, à propos du quotidien de l’inconfort et de ce malaise un peu glauque qui surnage autour du corps féminin. Elle en a aussi capté l’ambivalence, ce jeu avec les humeurs et les bipolarités. Sous son visage d’actrice de série télé se cache une terreur lourde et contagieuse. Clara Furey s’en est saisi ici pour en explorer davantage les clichés qui hantent la médecine des mâles. Elle les a vidé sur la scène (« Pour »), à grosses gouttes puis, plus lentement, jusqu’aux hurlements. Longtemps, jusqu’à imprimer l’idée que ça ne s’arrêtera jamais. La frayeur n’est pas dans la peur simple, cinématographique, celle de « L’exorciste ». Elle est le fait de se trouver projeter dans une sorte d’espace inconnu et peut-être divin où le « bruit » du féminin se laisse emporter par sa propre ivresse – peut-être bien, surement d’ailleurs- au-delà du pathos.

Vieux dégueulasse

Pour les vieux mâles blancs parmi lesquels je compte, il y a comme un glissement insidieux, l’envie de retenir les choses, composer sinon reprendre un « journal du vieux dégueulasse » tenu secret depuis la puberté. C’est une envie de gros plan sur la cambrure, la fente et son ouverture insatiable. Je voudrais dire que « c’est pas moi c’est elle », qu’elle m’excite, qu’elle réveille chez moi cette passion ancestrale qui est soudain autorisée par ce déversement (« Pour ») , ce quelque chose d’incontrôlable plus fort que le féminin lui-même. Mais ça ne marche pas, le scénario pornographique que pourtant j’attendais ne se déclenche pas. Je cherche à mieux comprendre son corps qui se tord à la verticale, la lumière tamisée où se dévoile la raie de son cul, je m’approche tout en pensée pour l’entendre hululer avant d’être avalée par un mécanisme brut et répétitif ; un coït que je ne distingue pas tant il se déroule à l’intérieur, dans un espace qui m’échappe. Je regarde, mais l’idée m’échappe, et ainsi le porno m’échappe.

Intouchable

Clara Furey glisse sur le côté, alourdi par le battement sourd de son corps, de sa nudité devenue proprement signifiante sous cette lumière un peu jaune, renforcée par une huile répandue sur le tapis de scène. Son corps colle et en même temps il brille. Sa nudité est d’ordre herméneutique en ce qu’elle traduit littéralement l’âme qui la porte. Je m’inquiète. Oui, il va falloir accepter cette terrible beauté, il va encore falloir en passer par Georges Bataille, Antonin Artaud, les cris, les larmes, les remontées digestives, les effluves du corps qui se lâchent. Il va encore falloir se dire qu’il y a une limite au supportable et en même temps, il va bien falloir comprendre la profonde humanité de l’autre. La terreur là voilà ; la femme ne nous touche pas, elle nous bouleverse sans nous toucher. Pour ainsi dire, elle est intouchable. Sans trop savoir comment (?), Ashbee s’est servi de la danse pour me faire avaler ça.

Dans ses bras

Tout cela dure et dure encore, peut-être une quarantaine de minutes. On pourrait croire qu’à force de se répandre, la femelle a fini par se vider, de son sens, de ses sens. En fait, c’est tout le contraire, « elle » n’a jamais été autant remplie d’énergie. Une énergie venue de l’intérieur, un « démon » diraient les exorcistes. Un mouvement articulé « bassin- hanche » en scansions répétées; des bras mécaniques, soutenant le va-et-vient . De la sueur et des cris. Comme si le recroquevillement du féminin ne parvenait pas à faire taire ce qui bat à l’intérieur, de plus en plus fort. Et ceux qui supportent cette vision, qui veulent bien la supporter encore, aimerait peut-être cette fois se noyer dans le liquide aqueux de cette âme. Prendre cette femme dans ses bras non pour la consoler, mais pour espérer en devenir à son tour une part sacrée, une part pleine et entière. Une créature qui ruisselle et vibre toujours de cette peur qui s’est vidée et nous douche de sa substance, entre violence et surprise, chaleur et passivité.

Production, direction artistique, chorégraphie et décor : Daina Ashbee

Avec : Irene Martinez Conception sonore : Jean-François Blouin Conception lumières : Hugo Dalphond Regards extérieurs : Andrew Tay, Angelique Willkie

Photo :© Sarah Marie