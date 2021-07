Serge Laurent : « Van Cleef & Arpels représente la créativité et la création »

Serge Laurent est responsable des programmes danse et culture chez Van Cleef & Arpels. La célèbre maison lance ce mois-ci un incroyable programme de mécénat dédié à la danse contemporaine : Dance Reflections. Rencontre.

Quel est le lien entre Van Cleef & Arpels et la danse ?

Le lien entre Van Cleef et la danse, c’est une longue histoire. À Paris dans les années 1930, la famille Van Cleef avait déjà un très grand intérêt pour l’art chorégraphique. Ils allaient à la saison de l’Opéra, ou encore aux Champs Elysées. Et quand une partie de la famille est partie aux États-Unis – en fuyant le nazisme – et qu’ils ont ouvert la boutique sur la 5e avenue, un des membres de la famille, Claude Arpels, a décidé de créer les premières ballerines au début des années 1940.

Quand je dis les premières ballerines, c’est parce qu’à partir de cette époque et jusqu’à aujourd’hui, il y a ces figures, ces œuvres iconiques, qui sont des bijoux. Ce sont des broches qui s’inspirent de l’image de la ballerine. Une des premières ballerines c’est ce qu’on appelle « l’espagnole ». Et il y a une autre ballerine, très frappante, c’est la Camargo, une ballerine représentée sur un tableau de Nicolas Lancret du XVIIIe siècle. C’est une des premières ballerines de l’époque classique. La danse classique, telle qu’elle existe aujourd’hui, s’inscrit dans le paysage occidental au XVIIIe siècle, après l’héritage de Louis XIV. Et c’est au XIXe siècle qu’elle est consacrée, d’abord grâce à quelques chorégraphes, avec Giselle par exemple. Ensuite vient Marius Petipa et les grands ballets créés en Russie. Ces pièces sont vraiment iconiques. Par ailleurs, en dehors d’être spectateur de danse, il y a une première relation, une collaboration, qui s’est instaurée entre une figure de la danse, Georges Balanchine, et la famille Van Cleef. Cette fois-ci, c’est un chorégraphe qui s’inspire de la maison pour créer une œuvre, alors qu’avant, c’était la maison qui s’inspirait de l’art chorégraphique. Claude Arpels a même contribué à la création des costumes et de la scénographie.

À partir de là, l’histoire de la maison a été liée à cette œuvre. Ensuite, quelques années plus tard, Nicolas Bos, devenu président de la maison Van Cleef – après qu’elle soit vendue au groupe Richemont – a décidé de renouer avec cette tradition. C’est un amoureux d’art, il aime les arts appliqués, le design, la joaillerie, l’horlogerie, l’opéra, mais aussi l’art contemporain. Il soutient des artistes contemporains et il s’est dit qu’il fallait renouer avec cette tradition, d’où la rencontre avec Benjamin Millepied, alors danseur au New York City Ballet, fondé par… George Balanchine ! Puis, la maison a commencé à soutenir des ballets classiques, en lien avec l’image de la maison et les ballerines, et le côté un peu plus contemporain avec Benjamin Millepied. J’ai rencontré Nicolas Bos quand je travaillais à la programmation des spectacles vivants au Centre Pompidou. Il a alors accompagné des pièces très contemporaines, avec Marlène Monteiro Freitas par exemple.

Vous avez beaucoup parlé de danse classique et de ballet. Au Centre Pompidou vous vous occupiez de programmer les spectacles vivants avec une ligne très contemporaine voire performative. Comment souhaitez-vous apporter du contemporain dans cette maison ?

Questionner la danse contemporaine, c’est se demander comment aborder l’art contemporain. Finalement, cette question, je l’ai entendue quand j’étais à la fondation Cartier, quand je travaillais dans les arts visuels. Je crois qu’il faut faire preuve de pédagogie, il faut expliquer aux gens que même un artiste contemporain, qui peut sembler profondément iconoclaste, s’inscrit dans une sorte de généalogie. Tout découle d’une histoire. Il n’y a pas de générations spontanées. À chaque époque, il y a des artistes a qui ont a fait confiance, qui ont eu le courage d’exprimer des écritures qui viennent bousculer les règles. Vaslav Nijinski s’est fait jeter comme les autres ; aujourd’hui, il y a une foule de touristes au musée d’Orsay, mais les impressionnistes aussi ont été contemporains. Par exemple, Picasso était un magnifique dessinateur. Ensuite, il décide de développer une écriture qui ne rejette pas mais qui renouvelle. Pour moi, Boris Charmatz, quand il se présente nu sur un plateau, il est dans une tradition avec Sans Titre. Tout cela est très cohérent. Nous devons expliquer au public que tout s’inscrit dans une filiation, qu’il y a une iconographie qui correspond à tout cela. Après, on a le droit d’aimer, ou de ne pas aimer. Mais il faut aussi accompagner les gens à regarder, à observer, et après on a toute la liberté.

Dance Reflections est un programme d’accompagnement ?

Oui, c’est un programme d’accompagnement et de mécénat. C’est l’idée d’un mécénat en faveur de la danse. On aide les compagnies à la production et ensuite on accompagne la diffusion de ces œuvres, soit dans des institutions, comme on le fait avec le Festival d’Automne où on aide à la création, et ensuite on aide à la diffusion. Quand j’étais programmateur et que j’avais la chance de coproduire quelques pièces, c’était tellement important qu’elles soient vues, qu’elles soient montrées. Soutenir la diffusion des œuvres c’est vraiment fondamental. Après, il y a la question du public. En effet, c’est très important que ces œuvres soient vues, sinon cela n’a pas beaucoup d’intérêt. Quand on est programmateur, on est aussi médiateur.

Quand vous dites création et diffusion, il y a à la fois un travail d’archives et aussi de création. Ce sont deux axes forts ?

Quand on programme, il y a notre suggestivité, ce qu’on a envie de faire, et il y a le contexte dans lequel on s’inscrit. J’adore cette conjugaison. À la fois, ce qui intimement nous attire et en même temps le contexte dans lequel on s’inscrit. Quand j’étais à Pompidou, dans un contexte parisien où il y a déjà énormément de choses, il fallait trouver sa niche au sens noble du terme, attirer son public, faire en sorte que les artistes puissent s’exprimer. Je suis content de la diversité : Chaillot a sa ligne, tout comme l’Opéra, la Ménagerie de Verre, l’Atelier de Paris… il faut cette pluralité. Parfois, par crainte du risque, il y a une sorte d’aplanissement des programmations, et je trouve cela un peu dommage. Il faut montrer qu’il y a plein de choses, il faut prendre des risques.

Avec Dance Reflections, vous voulez défendre une pluralité ?

Maintenant que je suis sorti de Pompidou, j’aime avoir cette approche un peu holistique de la danse. Grâce à cette maison, Van Cleef, j’ai pu me pencher sur l’histoire de la danse. J’ai plongé dans la danse contemporaine en omettant cette dimension historique, et je trouve ça fabuleux. Je suis revenu aux fondamentaux depuis Catherine de Médicis, qui est arrivée avec la danse en France, jusqu’à aujourd’hui. Je comprends encore davantage pourquoi il y a un Boris Charmatz, pourquoi il y a une Ola Maciejewska qui porte un regard sur la danse serpentine, pourquoi Katerina Andreou se fatigue comme une folle sur scène. Quand je suis arrivé dans cette maison de haute joaillerie, j’ai cherché à être cohérent tout en m’inscrivant dans cette culture. De là, je suis allé voir les ateliers, j’ai vu et lu tout ce qu’il y avait de possible sur la famille Van Cleef, et j’ai compris qu’elle représentait deux choses : la créativité et la création.

Elle représente aussi la transmission d’un savoir faire, d’une technique, d’une exigence. Finalement, quand je vais dans un studio, c’est ce que je vois. Et quand, par exemple, dans un film où je vois Olivia Grandville transmettre à l’Opéra de Paris So Schnell de Dominique Bagouet, et qu’elle apprend à Marie-Agnès Gillot un geste, lorsque je vois Lucinda Childs, qui apprend à Ruth Childs les danses qu’elle a créées dans les années 1970, c’est ça la notion de transmission. Après, l’autre dimension qui m’est chère, c’est l’éducation. Pas l’éducation formelle, où l’on explique aux gens pourquoi c’est comme cela. Alors c’est pour cela, dans le mécénat, qu’on a décidé de soutenir les institutions qui font un travail de terrain. Par exemple, le Festival d’Automne va dans les lycées, il envoie des artistes, il est sorti de Paris intra muros. Avec Nicolas Bos, on a décidé de soutenir toute cette démarche, qu’on appelle de responsabilité entreprise, le giving back aux États-Unis. Une société, une compagnie, elle fait du profit dans un contexte et elle doit beaucoup à ce contexte. C’est une façon de rendre à ce contexte en faisant du mécénat. C’est tout cela qui s’imbrique et qui fait que pour moi j’ai l’impression de m’inscrire dans la culture de cette maison de manière organique et en même temps de faire toujours le même métier.

En matière de programmation, un festival se monte à Londres en mars 2022, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Ce festival, c’est la synthèse de tout cela. Au fond, il y a le mécénat en faveur des artistes et des institutions, et le festival. Lui se tiendra chaque année dans une métropole, dans une capitale différente du monde, ou dans une région. La première édition aura lieu à Londres. Mais les artistes présentés lors du festival ne sont pas forcément des artistes qui sont mécénés par Van Cleef.

Ce que j’ai voulu faire avec ce festival à Londres, c’est un panorama de la danse contemporaine des années 1970 à aujourd’hui.

Par exemple ?

On va montrer des œuvres comme Teens de Lucinda Childs. Ce que j’adore, c’est qu’on fait un lien avec les arts plastiques : on a Sol Lewitt, La musique de Philip Glass, on va montrer Set and reset de Trisha Brown là encore une collaboration avec les arts plastiques puisque c’est Robert Rauschenberg qui a fait la scénographie, la musique c’est Laurie Anderson. Et tout cela sera à la Tate Modern, le temple de l’art. l’idée c’est de montrer la danse à partir des œuvres des années 70, 80, d’aujourd’hui, et d’artistes beaucoup plus jeunes comme Yamilia Jonhson une jeune performeuse britannique, ou encore Katerina Andréou. La prochaine étape après Londres c’est l’Asie, on ira à Pékin et à Hong-Kong. Et là, j’ai décidé de remontrer le projet de Boris Charmatz, Vingt danseurs pour le XXe siècle, pour un projet qui à la fois traverse l’histoire de la danse et qui peut intégrer des artistes locaux. Le cast sera aussi avec des artistes chinois, qui viendront avec leurs propositions et les transmettront à Boris (Charmatz). Ce sera leur histoire du XXe siècle, différente de la nôtre. Après, on ira aux USA, dont nous sommes plus proches culturellement, mais là aussi il y aura surement des surprises. À chaque fois, je collabore avec des institutions locales.

L’idée, c’est vraiment un mécénat en faveur des compagnies, un mécénat en faveur des institutions, un grand événement lui-même organisé en collaboration avec des institutions, pour créer, diffuser, rencontrer. Et cela se passera du 9 au 24 mars 2022.

Visuel : © Autorisation d’utilisation service de presse VCA