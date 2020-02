Linehan cède à la facilité à Faits d’Hiver

C’est donc la dernière semaine pour le festival de danse Faits d’Hiver, et l’on se réjouissait de retrouver le chorégraphe et danseur américain Daniel Linehan pour sa nouvelle création, Sspeciess qui s’avère être un ersatz de caricatures de pièces contemporaines.

Surtout, il ne faut pas jeter Linehan avec l’eau écolo teintée de Sspeciess. Danseur charismatique, il se racontait en novembre 2019 dans Body of works. Nous découvrons ses vrilles il y a six ans dans Not About Everything, puis ses lignes dans son Sacre à l’Opéra de Lille puis au festival de danse June Events. Au Centre Pompidou Dbddbb et donc Flood, encore récemment, étaient des questionnements sur la répétition, la voix et le souffle. Formé chez PARTS, sa quête est toujours, normalement plus axée sur le sens que sur la beauté.

Nous avons été si souvent subjugués par la radicalité, l’exigence et le pointu des propositions de cet artiste que nous restons bouche bée devant le vide que laisse Sspeciess. Parlons rapidement puisqu’il faut. Le début est plutôt juste, même si il est moins puissant que dans toutes les pièces précédentes. Des cônes de chantier à bandes réfléchissantes deviennent les phares invisibles, porteurs du souffle des danseurs par encore sur scène. Ils tournent tel des gyrophares, dans le geste iconique de Linehan.

Gorka Gurrutxaga Arruti, Anneleen Keppens, Daniel Linehan,Victor Pérez Armero,Michael Schmid et Louise Tanoto vont évoluer dans un décor fait de portants métalliques, très inspirés, en version cheap, des œuvres de Gehry. Les références à l’art contemporain sont d’ailleurs nombreuses, néons à la Morellet, vêtements à la Annette Messager, mais tout est survolé.

L’intention est bonne, comme par exemple ce précipité lent de lumière au début, mais qui est trop livré par à-coups pour être enveloppant, tout comme ces tentatives d’agrégats de corps qui auraient pu être justes. Il y a une accumulation de tentations et le non choix amène à l’ennui. Si Linehan travaille souvent avec la voix qu’il perçoit comme un muscle, ici, il nous donne à entendre un texte lu par l’une des danseuses avec vanité et vacuité.

On la désagréable sensation d’assister à un work in progress, cela vaut par les lumières si peu engagées quand le spectacle avance et par une grammaire corporelle trop en surface. Cela est lié également aux costumes aux motifs animaliers très adolescents (ne vous fiez pas à la photo qui illustre ce papier), que les danseurs portent.

Il reste des moments où nous retrouvons le talent de ce chorégraphe, notamment sur les jeux d’accrochage avec la structure. Cela ne suffit pas. A oublier vite donc.

Du 6 au 7 février au Théâtre de la Cité Internationale

Photo : © Dyod.be