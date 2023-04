Les ondulations techno d’Arno Schuitemaker

Le Festival Séquence Danse du CENTQUATRE-PARIS s’offrait une soirée hors les murs ce 11 avril dans le très chouette (et très proche) Espace 1789 de Saint-Ouen. Au programme, le trio électrique d’If You Could See Me Now. Une pièce finalement très académique.

Arno Schuitemaker s’intéresse aux fusions entre la danse et la lumière. Pour If You Could See Me Now, qui a été créé en 2020 juste avant la pandémie, il questionne l’ondulation que produit sur nos corps la musique électro. Quand nous entrons en salle, Revé Terborg, Stein Fluijt et Johannes Lind dansent chacun dans leur coin, dans cette boîte vide et sans DJ. Ils et elle portent des tee-shirts, rouge pour la fille, vert et jaune pour les garçons. Ils dansent essentiellement avec leur dos qui va et vient, les bras restent le long du corps ou frappent. Les pieds restent écartés en grande seconde. Bref, ils dansent comme si le club étaient bondé, comme s’il n’y avait pas de place.

La construction est ensuite très classique. Le groupe va évidement se mettre à danser au même rythme, imposé par la musique chill-techno de Wim Selles. Le beat tape, mais n’explose pas, nous ne sommes pas dans un son acide, mais plutôt dans une nappe enveloppante, qui cherche la transe.

Les mouvements des danseurs restent canalisés dans le dos. Ce qui trouble leur perception, c’est la lumière stroboscopique qui les fait se démultiplier. Ils ne sont plus trois mais des dizaines. La boîte est enfin pleine.

Ce travail de danse répétitive est sympathique, mais il n’explose pas. Cela est lié à la disposition du spectacle, présenté en frontal, il perd de son énergie. On le sait, il existe en quadri-frontal et il est évident que ce projet gagne à être vu de façon immersive.

Vu à L’Espace 1789 le 11 avril.

Visuel : © Sanne Peper