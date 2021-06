Cinédanse : sereine Palucca

Gret Palucca, danseuse d’expression élève de Mary Wigman, est mise à l’honneur par l’exposition pompidolienne Elles font l’abstraction, avec l’accrochage des photos d’elle prises en 1926 par Charlotte Rudolph et les représentations graphiques qu’en tira Kandinsky.

Palucca, son agent et amant

Grâce à son mari fortuné, Friedrich Bienert, Gret Palucca put ouvrir sa propre école à Dresde, ville ouverte à l’art moderne comme à celui de Terpsichore, où Jaques-Dalcroze avait transféré son école de danse rythmique, où exerça le scénographe Adolphe Appia, où la photographe Genja Jonas avait un studio où s’installa par la suite Charlotte Rudolph, où enseignait Mary Wigman. Celle-ci n’apprécia pas la concurrence déloyale de son ancienne disciple, dont l’établissement était pourtant situé loin, sur la rive gauche de l’Elbe, et bien plus modeste que le sien. L’école de Palucca a survécu aux avatars de l’histoire, aux républiques, aux dictatures, la danseuse ayant su s’adapter aux aléas politiques, ayant ployé sans rompre sous le nazisme et dissimuler sa judéité.

Par sa belle-mère Ida, mécène et collectionneuse de l’art d’avant-garde que les Nazis déclarèrent en 1937 « dégénéré », Gret Palucca se lia à l’influent critique Will Grohmann, qui avait entrées et contacts au Bauhaus. Cet intellectuel qui conseillait les Bienert joua auprès d’elle un rôle d’agent, comme l’avait fait, à l’échelle internationale, Sol Hurok pour Mary Wigman. La mensuel de Paul Westheim Das Kunstblatt publia les photos de Rudolph, les dessins de Kandinsky, l’éloge de Palucca par Paul Klee qui la jugea « sublime » et du théoricien Rudolf Arnheim qui rapprocha son mouvement de la « pureté abstraite ». Les « stickfugures » de Kandinsky rappellent les pétroglyphes cryptés de la nouvelle fantastique de Conan Doyle, Les Hommes dansants (1903) et annoncent le logotype des romans de Leslie Charteris ayant pour héros Simon Templar, The Saint (1928) et du feuilleton éponyme qu’exploita la télévision britannique de 1962 à 1969.

Espagnolade

Le court métrage Serenata (1933), le seul à nous révéler Gret Palucca dansant, retrouvé en Suisse dans les années 80, présenté par Daniel Dobbels à la Biennale de Lyon en 1986, fut tourné fin 1932 au théâtre de Görlitz, près de Dresde et produit par la Nerthus-Filmgesellschaft. Palucca y démontre une « musicalité incontestable », pour reprendre les termes d’André Levinson, sur « Granada », la Suite espagnole n°1 d’Isaac Albeniz, qui a pour sous-titre « Serenata ». Dès les années vingt, la chorégraphe avait mis plusieurs morceaux d’Albeniz au répertoire : Verhalten, Gebunden et Melodie. Le solo Serenata fut repris par Nina Hähnel en 2002 à l’école Palucca de Dresde pour célébrer le centenaire de la naissance de l’artiste.

Palucca est filmée en plan moyen, avec un peu d’air autour, comme le furent Ginger et Fred dans les musicals de la RKO, avec quelques gros plans insérés au montage, sur ses petons nus au tout début et du buste au visage en un deuxième temps. « Granada » est donnée en version orchestrale, les prises de vues ayant été pré ou postsonorisées. Vêtue d’une longue jupe en cotonnade, la poitrine masquée par un bref boléro sans manches, les cheveux comme toujours coupés net au carré, Palucca se profile en marchant de jardin à cour, un geste serpentin de la main droite explorant l’espace. Elle suit le tempo d’un pas lent, avec souplesse et grâce; au centre de la scène, elle fait demi-tour, se tourne vers la caméra, s’aidant du bras gauche pour pivoter, esquisse une révérence, lève les bras au ciel, fléchit les genoux, se tourne de 3/4, recule, ploie le corps en arrière… Cette suite gestuelle minimale devient boucle, l’enchaînement improbable d’un pont arrière suivi d’un redressement est bissé. Les yeux fixent l’horizon, un léger sourire s’amorce, le visage de Palucca s’illumine.

Visuel : Gret Palucca, photo de Genja Jonas, 1926.