Une playlist du boulevard et du crépuscule

Cette semaine Sault, Artl, Midlife, Dua Lipa remixé par Kaytranada et Emilee.

Les fleurs — Artl

C’est sans doute des sortes de Rita Mitsouko du XXIème siècle, revenus à la source de la musique ancienne trempée dans ce blues savant dont le guitariste Sing Sing fait son miel tandis qu’Eloïse Decazes farfouille le répertoire pour en faire chaque fois une performance. Ici avec la chorégraphe Madeleine Fournier dont on a déjà dit tout le bien que l’on pensait d’elle.

Rare air — Midlife

«On est partis du constat que les enregistrements studios sont en quelque sorte devenus les nouveaux points de référence de la musique, avant d’être joués en live. Pourtant, les versions ont toutes deux des vocations différentes bien qu’elles sont complémentaires et s’influencent mutuellement. Notre travail se base sur ce flux assez naturel entre le live et le studio, puis le retour au live et à l’improvisation.», explique le chanteur australien Kevin McDowell. On ne peut mieux dire.

Wildfire — Sault

Sans doute le son de la semaine pour sa délicatesse façon Soul II Soul, une forme de retour à un groove faussement vintage qui illumine de de ses longues trainées vocales le ciel obscurci de notre horizon. Le morceau d’ouverture d’un album magnifique et réconciliateur.

Mely out reach— Emilee

Crépuscule nous voilà; sirène au bord de l’eau attendant l’orage qui couve et dont les volutes tout en chant sacré laissent réa-apparaître un paysage plein de langueur et de soupirs qui finissent dans une magique et palpitante psalmodie.

Don’t start now — Dua Lipa (remix Kaytranada)

Tout à son ouvrage de recomposition des sons du dance-floor, le DJ Canado-haitien retourne et enfonce le tube de Dua Lipa sous une épaisse couche de troubles et de mélancolie sans jamais renoncer à son rythme cardinal., impeccable et impérieux, minimaliste.

visuel : Emilee