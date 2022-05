La playlist Non non non non

Pour bien commencer la semaine et sans malentendus, avec Emma-Jean Thackray, Jeshi, Cosmonection, Naâman et Madonna.

Maputo (ft.Losso Keita) — Naâman

Non non non non, ce n’est pas les vacances mais juste la fin du festival de Cannes. En direct cette fois de Mozambique, revu et corrigé pour tous. Toujours ce rêve persistant d’emballer tout le monde et d’écrire le tube de l’été.

Frozen on fire — Madonna &Sickick

Non non non non, ce n’est pas un retour vers le futur mais une sorte de nettoyage, une belle leçon de producteur qui, en deux temps trois mouvements remet de l’ordre dans le groove ancien. Nul besoin d’en faire trop, notre mémoire limbique fera le reste.

Proteïn (feat.Obongjayar)— Jeshi &Sickick

Non non non, non, ce n’est pas avec ce jeune anglais que l’on pourra tout comprendre du hip hop d’Outre Manche. Ici comme toujours, tout est fuyant et pourtant flamboyant. La classe et l’arnaque, toujours un peu.

Golden green (feat.Wiki) Remix— Emma-Jean Thackray

Non non non, non, ce n’est pas l’une de ces stupides sucreries copiées collées de tout ce que l’on aimerait entendre en même temps ; le jazz inspiré de Thackray et les volutes Upper west side du New yorkais Wiki. Non, tout tient ici parfaitement entre ombre et lumière de l’amour absolu.

Locura (feat.Magycal &Cesar)— Cosmonection

Non non non, non, ce n’est pas une énième façon de se défiler, de donner la main au jeune French pour relancer la déconstruction coloniale, pour exalter bien planqué derrière ses platines. Non, pour finir ce sera juste une petite descente allègre, une douce envolée qui transporte ailleurs, gentiment.

Visuel : Golden green (feat.Wiki) Remix— Emma-Jean Thackray