A CŒUR BATTANT, film brillant et tendre sort le 30 Septembre

Keren Ben Rafael est une scénariste et réalisatrice vivant entre Paris et Tel Aviv. Pour son deuxième long métrage, elle émeut et édifie. Le film est essentiel pour comprendre l’époque.

Keren Ben Rafael a étudie la philosophie et la littérature française à l’Université de Tel Aviv avant d’intégrer le departement Réalisation de La Fémis à Paris. Le film A cœur battant est son deuxième long métrage. Présenté au concours du Biennale Collège Cinéma de la Mostra de Venise, il respecte la contrainte imposée de budget limité par Venise. Filmé à la façon d’une video amateur, la contrainte budgétaire accouche d’une forme d’écriture percutante et formidablement efficace. Le spectateur est au plus prés des personnages. Les comédiens épousent le biais. Judith Chemla, Arieh Worthalter et Noémie Lvovsky n’incarnent pas les personnages, ils le sont. Judith Chemla n’a jamais été aussi entière ; les trois comédiens comblent en cela que nous nous identifions alternativement à chacun de leur personnage. Et le couple Chemla – Worthalter est sacrement sexy.

Le confinement a retardé la sortie du film et c’est tant mieux car il parle avec force de ce que nous avons vécu lors du confinement. L’intrigue semble ordinaire et banal. Elle raconte notre époque des relations virtuelles. Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par écrans interposés.