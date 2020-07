Soirée éclatante à la Cité des sciences et de l’industrie avec Isaac Delusion

Quel plaisir d’enfin retrouver la musique live ! Cette phrase se lisait sur tous les visages, présents hier soir, pour la deuxième édition des éclatantes, soirées musicales organisées dans le magnifique cadre de la Cité des Sciences et de l’Industrie. Pour l’occasion, l’iconique lieu culturel et scientifique a eu la belle idée d’inviter le groupe français d’Isaac Delusion à jouer leur répertoire électro-pop dans une ambiance onirique, face à la Géode, avec la pleine lune en toile de fond. Les internautes ont aussi pu suivre la soirée retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

Une première édition réussie

La première édition, organisée le 6 décembre dernier, avait réuni quelques 2000 personnes pour une soirée musicale présentant, entre autre, Etienne de Crecy et Yuksek dans l’étage supérieur de la Cité des sciences et de l’industrie. L’institution parisienne a remis le couvert hier soir avec une jauge nécessairement réduite à 100 personnes, mesures sanitaires obligent… C’est donc dans un décor feutré, allongés sur des transats, que les heureux gagnants du concours organisé sur les réseaux sociaux ont pu savourer ce moment unique.

Une musique lunaire, la tête dans les étoiles

Le thème de la soirée étant “across the universe”, c’est l’astronomie qui était à l’honneur hier soir. Le décor scénique travaillé plongeait les spectateurs dans une rêverie lunaire grâce à des lumières mouvantes, de la fumée et deux écrans projetant la Voie Lactée. Le fond n’était pas mal non plus, avec l’imposante géode éclairée par une magnifique pleine lune. La douce voix aiguë de Loïc Fleury, chanteur du groupe, accompagnait le décor à merveille, incitant les spectateurs à la contemplation, la tête dans les étoiles.

Fin de concert et médiation scientifique

Après une courte heure de chansons planantes merveilleusement interprétées et un rappel incitant les spectateurs à se lever de leurs transats pour danser (avec un mètre de distance, s’il vous plaît!), le concert se terminait déjà, laissant place à une médiation scientifique sur le thème de l’astrologie. Le public s’est vu offrir une carte du ciel pour repérer les constellations. Les trois quarts d’heure suivants permettaient, grâce à une mise en scène humoristique, d’apprendre à lire le ciel nocturne, faire l’expérience du vide et aussi à répondre à d’autres questions sur l’univers. Le public présent sur place et en ligne pour cette belle initiative sera un bon ambassadeur pour redonner vie à la Cité dans son ensemble et particulièrement à son planétarium !

Pour revivre le live en replay :

Visuel : Cité des sciences et de l’industrie

Remerciements : Odile Zvenigorosky

Luca Juilliard