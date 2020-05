Roméo Elvis reste à la maison et sort un EP

Le 24 avril, alors que son premier album Chocolat fête ses un an, Roméo Elvis sort 5 morceaux dont l’interlude sur son nouvel EP « Maison. »

« C’est que de la musique. » Une manière pour lui de revenir à l’essentiel « sans promo, sans clip », confie le rappeur Bruxellois sur l‘interlude. À l’heure où nous passons nos journées sur les réseaux, avec ses 1,5 millions d’abonnés, Roméo lance le slogan #StreamonsMaison qui se propage sur tout son feed. Alors sans promo ? Pas vraiment, elle est toujours là et comme le son, elle se fait à la maison.

Qui va se prendre une flamme par le croco ?

De la musique bien locale sans prise de tête, loin de la pression médiatique qu’il avait connue à la sortie de son album Chocolat, plus pop, plus varié. Ce dernier lui avait permis d’être aussi plus populaire et de faire danser les foules de tous horizons. Là, ces quelques minutes d’EP ont permis au rappeur d’avoir carte blanche et d’aborder des sujets qui lui tenaient à coeur : Bruxelles, l’environnement, la police, les fans, la drogue et l’actualité.

C’est rythmé, court et il n’a pas le temps de mâcher ses mots. Il analyse, critique et explose sur l’instrumental ce qu’il vit depuis qu’il est connu. Mais aussi, ce qu’il voit dehors et sur les réseaux comme n’importe quel jeune. Un vrai lance-flamme comme sur « Chaud » qui nous ramène à l’époque de Bruxelles c’est devenu la jungle, son premier EP en 2013, où il dégainait son texte, de la même manière, avec un trop-plein d’énergie. Ce premier projet était fabriqué avec les moyens du bord, sans calculer quoi que ce soit, comme Maison. Le Bruxellois a su offrir un « amuse-gueule » alléchant qui laisse entendre que le deuxième album sera…beaucoup trop chaud.

visuel : Flickr Didier Appéré (libre de droits)