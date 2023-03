Benoît Cloirec : « Les concerts sont offerts avec le forfait. Vous êtes sur les pistes, vous profitez des concerts et vous repartez skier ! » – Interview

Du 12 au 18 mars 2023, le Festival Rock The Pistes fête sa 11è édition avec des concerts organisés au sommet des pistes et une programmation éclectique qui envoie ! De Martin Solveig à Eagle-Eye Cherry en passant par Suzane, Møme ou Klingande, redécouvrez le domaine des Portes du Soleil dans une ambiance plus festive que jamais ! Avec plus de 25 000 festivaliers attendus, des artistes au top et une logistique bien huilée, le festival s’annonce flamboyant. Entretien avec Benoît Cloirec, Directeur du domaine des Portes du Soleil.

Benoît Cloirec, vous êtes le Directeur du domaine des Portes du Soleil, le plus grand domaine skiable transfrontalier d’Europe avec 12 stations réparties entre la France et la Suisse, pourriez-vous nous le présenter ?

Effectivement le domaine des Portes du Soleil comporte 12 stations à cheval entre la France et la Suisse. 8 stations en France et 4 en Suisse. C’est l’un des plus grands domaines en Europe. Nous sommes en capacité d’accueillir 140 000 personnes. Il y a beaucoup de clients qui viennent profiter des vacances d’hiver et notamment du Rock The Pistes Festival qui aura lieu du 12 au 18 mars cette année.

Alors, comment devient-on Directeur des Portes du Soleil ?

Je crois que c’est le fruit du hasard. Moi je suis rentré aux Portes du Soleil en 2010 en tant que stagiaire de fin d’études, j’étais en master II. J’étais en charge de la partie estivale du domaine, une partie qui a bien grossi aujourd’hui. De fil en aiguille, je suis passé chargé d’événements pour la partie vélo puis du développement de la partie estivale. En 2019, le Président m’a nommé Directeur pour l’intégralité de l’Association des Portes du Soleil.

Vous accueillez du 12 au 18 mars la 11è édition du Festival Rock The Pistes pour des concerts au sommet avec plus de 25 000 festivaliers attendus. Comment prépare-t-on un tel festival ?

Ça se fait presque d’un an sur l’autre, c’est-à-dire que l’on commence déjà à réfléchir dès la fin du festival de l’année en cours et au fur et à mesure, on commence à parler des artistes pendant l’été. On regarde ce qui va se passer l’année prochaine, quels artistes vont potentiellement tourner. Eagle-Eye Cherry par exemple va relancer un album. C’est comme ça qu’on l’a programmé très tôt. On n’est pas des professionnels de tout ça, on a des gens qui nous accompagnent sur ce sujet. C’est la société Veryshow.

Progressivement, on met en place tout ce qui se passe sur le terrain avec un certain nombre de repérages. Par exemple, en ce moment, on est en train de regarder à quel endroit on va passer pour acheminer le matériel car les concerts sont organisés directement sur le domaine skiable à plus de 1500m d’altitude. Le manteau neigeux étant à certains endroits plus mince qu’à d’autres, il faut qu’on ajuste au mieux pour ne pas abîmer le domaine.

C’est un vrai défi technique ?

Oui, c’est vrai. Maintenant on peut dire aussi qu’on est rodés car c’est la 11è édition. La première année, ça n’a pas été si simple. J’étais en stage sur la partie terrain et j’ai le souvenir que c’était très compliqué parce qu’on l’avait fait au mois d’avril. Le soleil étant plus haut, il tape plus fort et la neige se réchauffe plus vite. Les contraintes sont plus fortes.

En 2011, lors de votre première édition, vous comptiez 100 spectateurs devant chaque scène, cette année vous en attendez près de 5000. Combien de professionnels sont mobilisés sur cet événement ?

Au début, on jouait de façon un peu intimiste. C’était le Festival des Concerts Sauvages. Mais c’était presque trop intimiste avec aussi peu de monde. Du coup on a fait évoluer tout ça et aujourd’hui c’est vrai qu’avec 5000 personnes par concert, c’est une autre dimension. Avant on avait quasiment pas de service de sécurité, on avait une petite équipe de secouristes. Maintenant il y a 6 personnes qui s’occupent des secours. On n’avait pas de buvettes, maintenant on a presque 30 personnes qui s’occupent de servir les clients. Nous n’avions pas d’espace VIP, aujourd’hui l’espace VIP accueille presque 150 personnes avec plus de 20 personnes dédiées pour le service. Sur chaque site, près de 80 personnes sont mobilisées.

Y a-t-il des nouveautés prévues pour cette année ?

Oui, la grande nouveauté c’est qu’on a étoffé un peu le festival avec deux concerts supplémentaires le mardi et le jeudi. Et sur le premier concert le dimanche, on aura Arnaud Laurent, un DJ amateur qui sera accompagné d’une saxophoniste Emilie pour l’entrée de Martin Solveig.

Un petit mot sur la programmation ?

Cette année la programmation est assez éclectique, c’est-à-dire qu’on retrouve quelqu’un comme Martin Solveig qui touche les plus de 35 ans mais aussi Suzane, Møme, Klingande, Hot Sisters qui touchent des tranches plus jeunes. Sur le domaine skiable, vous avez des gens de 7 à 77 ans, si je puis dire. Entre Eagle-Eye Cherry qui va attirer des gens de plus de 40 ans et un groupe qui s’appelle la Petite Fumée pour un public autour de 20 ans, le spectre est large.

Le point météo ?

On croise les doigts, on verra bien. Il fait beau depuis le 15 janvier. On nous annonce un peu de neige à la fin de la semaine. Les services des pistes font un travail fantastique. Il n’a pas neigé depuis bientôt deux mois et les conditions de neige sont quand-même très bonnes encore. Je regardais hier les ouvertures du domaine : on a fermé quelques pistes, c’est vrai, mais il y a encore plus de 70% du domaine qui est ouvert. Au vu des conditions, c’est exceptionnel.

Le mot de la fin ?

Pour venir voir les concerts, les clients doivent simplement avoir un forfait de ski. Les concerts sont offerts avec le forfait, il faut juste accéder au domaine skiable. Vous êtes sur les pistes, vous profitez des concerts et vous repartez skier !

Visuel : (c) Matthieu_Vitré

Festival Rock The Pistes

11è édition

Du 12 au 18 mars 2023

Domaine des Portes du Soleil