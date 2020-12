Pink Floyd « Delicate Sound of Thunder » : le live historique restauré et remixé avec 9 titres inédit

Enregistré du 19 au 23 août 1988 au Nassau Coliseum, Long Island, New York USA Delicate Sound of Thunder ressort dans une nouvelle version entièrement restaurée et remixée ,augmentée de 9 titres inédits.



Vendu à plusieurs millions d’exemplaires à sa sortie, Delicate Sound of Thunder est l’album live de référence des Pink Floyd. Celui qui ,pourtant privé de Roger Waters en 1988 redonna au groupe pop rock progressif ses lettres de noblesse.

Suite au flop retentissant de l’album « The Final Cut » (1983) et au conflit qui l’oppose à Roger Waters (bassiste, chant), David Gilmour (guitare, chant) réorganise Pink Floyd en 1986 autour des ses membres historiques soit Nick Mason (batterie) et Richard Wright (claviers, chant) pour composer « Momentary Lapse of Reason » (1987). Enregistré sans Roger Waters, compositeur historique mais aussi et surtout celui qui fût la « voix » de Pink Floyd, l’album sonne comme un nouveau départ. Pour la tournée qui suivit, les fans étaient désireux d’un show autour des classiques 70’s de Pink Floyd. Un show où ils pourraient entendre les morceaux historiques du groupe à travers une féérie de son et de lumière gigantesques, avec lasers, écran diffusant des images psychédéliques, fumigènes, et figurines animées géantes. C’est ce que l’auditeur redécouvre aujourd’hui sur ce DVD et double CD entièrement restauré, remixé et augmenté de 9 titres inédits. Réunis autour du chef d’orchestre David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright et Guy Pratt (qui remplace Roger Waters à la basse) recréent le son, l’imagerie et la nostalgie originelle de Pink Floyd. Durant la tournée qui dura 2 ans, plusieurs shows d’anthologie parmi lesquels celui donné au château de Versailles ou de Venise donné sur une scène flottante en face du palais des Doges et de la place Saint-Marc.

En août 1988, le groupe s’arrête donc à Long Island, au Nassau Coliseum de New York pour filmer « Delicate Sound of Thunder ». Les titres sont exécutés de main de maitre sur une scénographie époustouflante. Le nouveau Pink Floyd dynamite les canons du rock en lui insufflant des boucles répétitives, hypnotiques, des bruits d’horloge, de tiroirs caisses qui ont fait de « Time » et « Money » les succès planétaires que l’on connaît. Le premier CD est constitué de morceaux de l’album « A Momentary Lapse of Reason » avec des versions gargantuesques de « Learning to Fly », « Yet Another Movie « ou « The Dog Of War » avec ce sublime jeu de question réponse entre la guitare de David Gilmour et le saxophone de Scott Page. Le deuxième CD regroupe les titres historiques des 70’s avec des versions brûlantes de « One Of Thes days, Time Wish You Were Here, Us And Them, Money, Another Brick In The Wall, Part 2 et Comfortably Numb » pour les plus connues. A l’époque, le réalisateur Wayne Isham aura utilisé plus de 100 négatifs 35 mm pour filmer le concert. Le monteur Benny Trickett a remasterisé le film avec Aubrey Powell ( membre du groupe d’arts graphiques Hipgnosis) qui a créé de nombreuses couvertures iconiques de Pink Floyd, dont Delicate Sound of Thunder – pour un nouveau montage. David Gilmour a retravaillé le son de la nouvelle version avec l’ingénieur Andy Jackson. L’édition 4 CD propose un livret photo de 40 pages, l’affiche de la tournée et des cartes postales. Le coffret triple-vinyle 180-grammes contient 9 titres absents de l’album original paru en 1988, tandis que l’édition 2-CD contient 8 titres de plus que l’édition originale. Le disque, vendu à plusieurs millions d’exemplaires, fut le premier disque à partir dans l’espace. En effet, des cosmonautes de la station MIR l’avaient emporté avec eux. Une belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année.

Disc 1 (Part 1)

Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

Signs Of Life*

Learning To Fly

Yet Another Movie

Round And Around

A New Machine Part 1*

Terminal Frost*

A New Machine Part 2*

Sorrow

The Dogs Of War

On The Turning Away

Disc 2 (Part 2)

One Of These Days

Time

On The Run*

The Great Gig In The Sky*

Wish You Were Here

Welcome To The Machine*

Us And Them

Money

Another Brick In The Wall, Part 2

Comfortably Numb

One Slip*

Run Like Hell

ÉDITIONS BLU-RAY et DVD

REMONTÉ A PARTIR DES FILMS 35mm ORIGINAUX RESTORÉS

AUDIO REMIXÉ A PARTIR DES MASTERS ORIGINAUX

Blu-Ray – Stereo PCM 96/24, 5.1 dts Master Audio (96/24)

DVD – Stereo PCM (48/16), 5.1 Dolby Digital (48/16), 5.1 dts (48/16)

Livret 24 pages

Également inclus dans le coffret The Later Years

