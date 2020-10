Ouverture de La Piccola Scala

La Scala de Paris, une salle modulable de 500 places ouverte en novembre 2018 dans le quartier est-parisien de théâtres Strasbourg-Saint-Denis, est désormais dotée d’une petite salle de 150 places : La Piccola Scala.

Tout juste inaugurée le 13 octobre dernier avec un récital de piano de Josquin Otal, cette salle accompagnera les créations et les jeunes artistes. Nous trouvons, sur la liste des concerts jusqu’en novembre (on croise les doigts pour leurs maintiens avec les horaires modifiés !) les noms de Nathanaël Gouin (piano, 21 octobre), le duo piano-violon Pierre-Yves Hodique et Thomas Lefort (13 novembre), Dmitry Shishkin (piano, 22 novembre), David Greilsammer (piano, 11 décembre), Alice Ader et Philippe Hersant (piano et composition, 13 décembre).

Chaque 13 du mois, on entendra le récital d’un jeune pianiste dans le cadre du « 13 du 13 » sur un piano pensé et fabriqué sur mesure par Yamaha, le partenaire de La Scala Paris.

Outre ces récitals, la programmation de La Piccola Scala portera également sur les rencontres littéraires, débats, performances de toute sorte, et bien d’autres formes de créations.

Que la force de l’art vivant l’emporte sur la damnée COVID !

photos © Alexei Vassiliev