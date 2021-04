Agenda de la semaine du 19 avril 2021

Cette semaine, danse, littérature, musique et culture s’invitent chez vous. Le Très Court International Festival fait même appel à votre talent et votre efficacité en vous proposant de réaliser un très-court métrage en 48h!

Le théâtre 14 rend accessible les vidéos de son colloque « Culture essentielle ? »

Les 30 et 31 mars, le théâtre 14 avait organisé deux journées de débat autour du thème « culture essentielle ? ». De nombreux acteurs (politiques, directeurs de structures culturelles, médecins, économistes, neurologues, psychologues, recteurs, thérapeutes, universitaires, etc…) se rencontraient autour de cette question, si épineuse dans le contexte actuel, de l’essentialité de la culture. Ces deux journées d’effervescence, de rencontres et de bouillonnement intellectuel sont maintenant entièrement accessibles sur le site internet du théâtre 14. Vous pourrez y trouver toutes les tables rondes et interventions.

Où ? Sur le site internet du théâtre 14

Cracki Records fête ses 10 ans !

Il y a 10 ans déjà, le label parisien et éclectique Cracki Records était créé par le duo co-fondateur, François Kraft et Donatien Cras de Belleval. Depuis, Cracki Record a représenté plus d’une vingtaine d’artistes émergents et confirmés, signé une cinquantaine de projets divers et organisé des centaines de soirées. Pour fêter cette première décennie, Cracki crée « Mémoires d’éléphant #3 ». Cette compilation est l’occasion de réunir des artistes ayant toujours gravité dans l’environnement du label – Agar Agar, Saint DX, Mangabey, Yen Yen – et des invités spéciaux tels que Juan Wauters, Chassol, Myd, Lord Apex, et bien d’autres…. Sortie prévue le 23 avril 2021 !

Le défi du « 48h Très court Environnement »

Au mois de juin se tiendra la 23ème édition du Très Court International Film Festival qui présente des formats (très) courts de films (4 minutes, titre et générique inclus). En attendant, le Très Court International Film festival VOUS met au défi en lançant son projet « 48h Très Court Environnement ». En quoi le défi consiste ? En seulement 48h, les équipes inscrites sur le site de l’évènement devront scénariser, tourner, monter et livrer leur film de moins de 4 minutes. 4 contraintes sont imposées. Au lancement du challenge, le 4 juin à 19h, les équipes candidates prendront connaissance simultanément d’un thème à respecter ainsi qu’un objet, un personnage et une phrase à placer. Les vingt meilleurs films seront accessibles en ligne sur trescourt.com.

Quand ? Inscription du 21 avril au 21 mai 2021

Où ? Sur le site internet de l’évènement

Régis Jauffret en live à la maison de la poésie

L’écrivain Régis Jauffret sera en direct à la maison de la Poésie pour un échange animé par Marie-Madeleine Rigopoulos. L’auteur de Microfictions, prix Goncourt de la nouvelle en 2018, présentera son dernier roman paru aux éditions du Seuil, Le dernier bain de Gustave Flaubert, qui reconstitue la vie de l’éminent romancier du XIXème siècle. La rencontre sera retransmise en direct sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de la maison de la Poésie.

Quand ? Mardi 20 avril à 19h

Où ? Sur la chaîne YouTube ou Facebook de l’évènement

La danse s’invite à la maison

Mehdi Kerkouche et sa compagnie EMKA « danseront chez vous » ce samedi 24 avril. Pour réaliser cette journée « On danse chez vous », les danseurs investiront des lieux emblématiques tels que le palais Garnier, le palais de Tokyo, Disney,… La Scala Paris participe également à ce beau projet en accueillant Fauve Hautot et ses danseurs. Sa performance sera diffusée entre 19h30 et 20h. Il vous est possible de suivre l’intégralité de cette journée en vous rendant sur le compte Instagram de la compagnie EMKA ou sur le site de La Scala. La chaîne de télévision Culturebox (canal 19) y consacrera la soirée du 24 avril, de 20h à 21h.

Quand ? Samedi 24 avril

Où ? Sur le compte Instagram du projet @emkadanceproject et sur le site internet de La Scala

©Affiche du festival « On danse chez vous » La Scala de Paris