Je remercie mon ex de Camille Lellouche: le tube de cette fin d’année 2020 ?

Camille Lellouche nous dévoile son premier single solo Je remercie mon ex. Un morceau percutant de son premier album qui verra le jour courant 2021.

Je remercie mon ex

Le 3 décembre, la talentueuse Camille Lellouche nous livre son tout premier single solo. Écris et composé par ses soins, la chanteuse nous donne une autre vision des ruptures. Les cœurs brisés et les ruptures suscites généralement des larmes. Et si au lieu de pleurer, on célébrait ces ruptures ? C’est ce que nous propose Camille Lellouche.

C’est un single qui reste en tête et que l’on fredonne sur le bout des lèvres tout au long de la journée. Une semaine après sa sortie son premier single solo est en top des tendances YouTube et compte déjà plus de 700 000 vues. Il est donc en voie de devenir le tube de la fin de cette année 2020. D’ailleurs, elle compte déjà deux tubes à son actif. L’artiste nous parlait d’amour dans son premier duo avec Grand Corps Malade Mais je t’aime sorti cet été. Ce dernier a remporté le prix de la meilleure collaboration francophone aux NRJ Music Award 2020. Et puis il y a sa chanson Coco Corona, sortie au mois de mars 2020 qui a eu un franc succès.

Camille Lellouche chanteuse et comédienne

Tout d’abord sa carrière commence au cinéma. Son premier rôle dans le film Grand Central de Rebecca Zlotowski lui permet de monter les marches du festival de Cannes en 2013. On découvre ensuite l’artiste en 2015, lors de sa participation à l’émission The Voice : La Plus Belle Voix. Elle ne remporte pas l’émission mais arrive tout de même en demi-finale. Camille Lellouche poste alors ses premières vidéos drôles sur son compte Instagram. Depuis, on ne l’arrête plus. Elle jongle entre la musique et la comédie et parfois allie même les deux. Et c’est ainsi qu’elle nous livre son one-man show explosif Camille en vrai.

L’artiste a plus d’une corde à son arc et compte bien en faire profiter son public. Je remercie ton ex est le premier morceau de son album solo que l’on devrait découvrir en 2021. Un bel avant goût.

Visuel : ©Laura Gilli