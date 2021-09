Genesis « The Last Domino ? » : un nouveau Best Of et une nouvelle tournée !

C’est l’événement pop rock de l’automne. Phil Collins est donc de retour avec son trio devenu quatuor en raison de l’état de santé de l’îcone. Désormais, il chante, assis, accompagné de Tony Banks (claviers), Michael Rutherford (guitare) et Nic Collins (batterie). Le groupe est à nouveau sur les routes anglaises après un break scénique de 13 ans. Une tournée des stades commencée le 20 septembre qui s’achèvera par trois soirs à l’O2 Arena de Londres les 11,12 et 13 octobre. Cerise sur le gâteau, les plus grands succès de Genesis sont réunis dans une luxueuse compilation de deux CD et 4 LP.

Dans les 70’s et 80’s, leur seul nom suffisait à faire exploser le serveur des billetteries de concerts en quelques minutes. Avec le départ d’un des membres fondateurs Anthony Phillips et l’arrivée de Phil Collins (batterie) de Steeve Hackett (guitare) en 1970, c’est un hydre à cinq têtes qui va définir ce style prop rock inimitable qui les conduira vers le succès, avec des albums comme Foxtrot et The Lamb Lies Down On Broadway . Le départ de Peter Gabriel (1975), remplacé au pied levé par Phil Collins, puis celui de Steeve Hackett (1977), se traduit par une évolution vers des titres plus courts, des titres plus pop rock FM, des titres plus immédiats. Les années 80 et 90 auront été des décennies triomphantes pour Genesis avec des singles et albums plébiscités dans le monde entier Genesis, Invisible Touch et We Can’t Dance.

Depuis ses débuts au sein de Genesis à nos jours, Phil Collins a toujours été un artiste complet et atypique. Avec son timbre de voix bien particulier (haut perché !) et ce son rock FM tout public, il fût aussi en solo l’un des plus gros vendeur de disques des 80’s. Musicien doué, capable de maîtriser quantités d’instruments, et bien sûr batteur exceptionnel, Phil Collins a vite repris le groupe en main grâce à son style bien particulier et des talents de mélodistes redoutable. Mélodie, arrangements atmosphériques, son de batterie énorme, Phil Collins aura vite imposé sa propre marque de fabrique. La preuve par cette compilation qui met en lumière l’un des groupes prog rock les plus talentueux de ces cinquante dernière années. On y trouve une majorité de classiques de l’époque Peter Gabriel avec des des titres issus de Selling England By The Pound (1973), The Lamb Lies Down On Broadway (1974) ou Wind & Wuthering (1976). Les amoureux des standards 80’s seront aussi comblés. Ces titres ont été entièrement remasterisés de façon et offrent à l’auditeur une qualité sonore absolument exceptionnelle. Ce double album ne faiblit à aucun moment durant les 27 titres présentés ici. Des tubes rien que des tubes, dont les incontournables « Mama », « Land Of Confusion », « Home By The Sea » ou « Follow You Follow Me ». On (re)découvre également des titres addictifs tel ce « Second Home By The Sea » instrumental avec ces gimmicks jouissifs avec ces arrangements de guitares et claviers samples se marient à merveille le très pop rock FM 80’s « Invisible Touch » melting pot de pop-rock-, l’énigmatique et prenant «Abacab » ou encore l’envoutant « Tonight, Tonight, Tonight ». Disponible en coffret de deux CD ou en coffret vinyle 4LP, cette compilation élaborée en collaboration avec le groupe comprend 27 titres qui donnent une petite idée en termes de set-lists puisqu’une majorité sont interprétés sur la tournée. La version 4LP inclue des images rares et inédites du groupe provenant de leurs archives personnelles ainsi que des images des répétitions de The Last Domino. Quand on sait que Phil Collins souffre d’une déficience de l’oreille gauche et de vertèbres disloquées, c’est un véritable plaisir que de retrouver sa voix si talentueuse intacte. A consommer sans modération.

Visuel ©« The Last Domino ? » (Virgin UMC)

CD1

1.Dukes End

2.Turn It On Again

3.Mama

4.Land Of Confusion

5.Home By The Sea

6.Second Home By The Sea

7.Fading Lights

8.The Cinema Show

9.Afterglow

10.Hold On My Heart

11.Jesus He Knows Me

12.That’s All

13.The Lamb Lies Down On Broadway

14.In Too Deep

15.Follow You Follow Me

CD2

1.Duchess

2.No Son Of Mine

3.Firth Of Fifth

4.I Know What I Like

5.Domino Medley

6.Throwing It All Away

7.Tonight, Tonight, Tonight

8.Invisible Touch

9.I Can’t Dance

10.Dancing With The Moonlight Knight

11.Carpet Crawlers

12.Abacab

