SIRHA 2021 : tendances et gourmandise

Le plus grand rendez-vous mondial du food service et de l’hospitalité se déroule à Lyon du 23 au 27 septembre 2021 et est placé sous le signe de la relance post-covid et de l’éco responsabilité. La crise sanitaire a accéléré la transformation des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration avec l’émergence, ou la consolidation de tendances de croissance des circuits courts, consommation de produits bio, vegan…

Toutelaculture a choisi de vous présenter des start’ups, des produits artisanaux atypiques, les arts de la table délicats avec un objectif : vous faire voyager dans une jolie bulle gourmande, mais aussi vous faire partager les passions de certaines femmes et de certains hommes, les créatrices (teurs) de ces découvertes.

Les Start’up

Les produits peu alcoolisés ou, sans alcool, sont devenus une des grandes tendances. Est-ce l’effet du mouvement « Sober Curious » (qui prône la sobriété) est-ce une prise de conscience des effets délétères de l’alcool, (l’alcool tue 41 000 par an en France source : https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/alcool-41-000-morts-par-an-en-france_3197875.html) ? Certains ou certaines en tout cas, l’ont bien compris et se sont lancés dans une nouvelle manière d’appréhender la convivialité et le fait de trinquer. On découvre ?

Ainsi, la jeune entreprise OUSIA (en grec « l’essence même des choses ») a lancé une gamme de cocktails naturels prêts à boire : G&TONIC, Spritz, Rumcito, greenspirit…Stella, co-fondatrice de la marque explique : l’idée était d’offrir un cocktail qui ressemble au traditionnel. Résultat ? Un délice qui autorise en plus des mariages de mets aussi bien salés que sucrés : fromage de chèvre, fondant au chocolat, mais également huîtres, crabe….Bref, de l’apéritif au dessert, ces cocktails sans alcool, faits en France font trémousser les papilles naturellement !

Bulles de ruche, fondée par Paul Augustin, a choisi comme son nom l’indique le miel. « Oui, je voulais une boisson saine, légère et bien sûr, avec du miel ! J’étais en quête d’une boisson naturelle, je la voulais respectueuse du travail des apiculteurs, des abeilles. Ensuite, cela m’a pris plusieurs années, et j’ai travaillé avec des apiculteurs (évidemment !), des mixologues, producteurs, brasseurs…pour moderniser ce qu’antan nous nommions Hydromel. Et voilà le résultat ! »

La boisson, servie fraîche, invite au pays des abeilles avec des saveurs raffinées. Le palais se trouve subtilement séduit ! Bulles de ruche autorise la possibilité de nombreux mariages de mets réussis. En pouvant nous accompagner tout au long de la journée, elle s’assure une place de choix dans nos cuisines et sur nos terrasses !

Autre tendance : le vegan, flexi…

Le bien-être animal, l’environnement, la tendance healthy ont modifié ces dernières années la consommation de viande. De ce fait, le flexitarisme, mais aussi les végétariens sont de plus en plus nombreux.

Pour répondre à cette demande, les marques proposent de nouveaux produits.

Prenons l’exemple d’Heura startup basée à Barcelone qui suggère de la viande sans viande. Au menu ? Goûtons au poulet (enfin végétal !) une recette méditerranéenne, agrémentées d’épices, avec un faible taux de graisses saturées, du fer et de la vitamine B12. Le résultat est formidablement bien réussi, les épices sont bien dosées, la texture agréable en bouche et avec une possibilité de l’associer à tous types de légumes. Très facile à préparer chez soi…tout comme pour les restaurateurs.

En effet, ces derniers se tournent de plus en plus vers ce type de « viande » et expérimentent de nouvelles recettes.

D’ailleurs ce n’est pas l’entreprise suisse, Eeatplanted, qui va le contredire. Elle propose du Kebab façon végétarienne qui se présente sous forme d’effiloché végétal fait à partir de fibres de pois, d’eau, d’huile de colza, de vitamine B12 et de protéines végétales. C’est surtout la manière de le cuisiner qui lui apporte son goût : frit, cuit, dans un curry, avec du riz…Il se conjugue à l’infini. Une texture qui se mastique aisément, moelleuse avec aucun additif, produit chimique, gluten, soja, OGM antibiotique ou hormone.

Les petites pousses

Une toute jeune entreprise française fondée par Stéphanie parce que ses filles se sont avérées intolérantes au lait de vache. Elle s’est donc lancée dans la fabrication au lait de coco de multiples petits plaisirs : fondant au chocolat, « yaourts » végétaux, topping salés comme le style pesto verde ou encore le fromeggie. Et franchement, c’est « vachement » bon ! Les saveurs sont équilibrées et avec des pâtes, c’est aussi savoureux qu’un vrai pesto.

La santé, toujours tendance

Intolérances alimentaires, allergies, importance du microbiote, maladies ont posé le questionnement du bien mangé et …de se régaler.

Kom&Sal,

Fondé par Nadia Sammut, première cheffe étoilée sans gluten au monde à l’Auberge la Fenière (Cadenet, 84), a lancé tout une gamme de produits « sans » : sans gluten, sans œuf, sans lactose garantissant un plaisir gustatif suprême. Les cakes offrent leur moelleux et la langue se prélasse à claquer dans leurs saveurs, les biscuits croustillants au mélange bien dosé de chocolat noisette ravissent à merveille le palais….

Nadia chérit évidemment le terroir, chaque choix de produit est pensé de « sa conception à sa naissance ». Nadia aime la Terre, Nadia aime les gens, et son équipe est à son image. Toujours en quête de perfectionnement, toujours la volonté d’apporter du mieux-être, bref, des produits à découvrir et à dévorer !

Basal nutrition s’est fixée quant à elle pour objectif : la préservation de l’équilibre du microbiote avec des produits sains, bio et gourmands. Comment ? En proposant des préparations bio pour pains et pâtisseries : muffins aux pépites de chocolat, cakes salées… qui peuvent être customisés à l’envie ! A ces préparations s’associent des boissons dites « vivantes » aux 10 milliards de souches micro-biotiques avec diverses formules : bien-être, vitalité, défense immunitaire et confort digestif. Utilisées sous forme de cure de trois semaines, ses cures à l’effet synergique créent un environnement intestinal plus favorable pour soutenir un système digestif et immunitaire sain. Mais attention, cela ne se substitue pas à une consultation médicale, et en cas de problèmes intestinaux, il est conseillé de consulter un professionnel de santé.

Les atypiques artisanaux

Un apéritif incroyable au basilic avec esprit-apéritif. Ici la robe dorée se pare de reflets verts à peine perceptible, le nez s’emballe avec les belles notes citronnées et florales et à la dégustation le palais succombe à la complexité aromatique d’épices douces et miel…sans oublier le basilic et citron. Bref, un mélange subtil de Semillon et de Sauvignon avec sa pointe de basilic créé par Oliver spécialiste en œnologie et créateur d’apéritifs…naturels. Un apéritif élégant qui autorise toutes les audaces pour les cocktails et qui, franchement, mérite d’être partagé.

Les gourmands d’Ouest

Une volonté anime père et fils : celle de mener une approche agricole destinée à maîtriser la culture de certaines plantes rares. Ainsi, ils travaillent des épices et les associent à leurs créations mais pas que. Ici, on peut découvrir les pâtes de fruits aux légumes comme la carotte et la baie de Bataks, ou encore, celle au fenouil et romarin, ou le mix de l’estran (salicorne, obione, criste marine) les chutneys (mangue à la salicorne, cerises au maceron..) le palais a envie de se perdre dans ce dédale de saveurs atypiques et en redemande !

Anaïs cookies &Cie

C’est l’histoire d’Anaïs, une gourmande qui a décidé d’appliquer les recettes de sa maman, en utilisant des produits locaux et frais. Les professionnels de la restauration ont contribué à son succès et aujourd’hui, les particuliers les demandent également. Citons leurs célèbres brookies, généreux au chocolat noir, noix qui comblent un palais de plaisir, l’amandier et son glaçage au rhum qui sublime un café gourmand, le non moins cookie fétiche aux pépites de chocolat noir, éclats de caramel et cacahuètes qui charment délicieusement notre palais.

Et pour finir, arrêtons-nous à la Maison Francis Miot, triple champion du Monde de confiture…qui possède une offre originale de mélange : confiture de pêche à la rose, de myrtille sauvage au poivre blanc, de datte au café épicé…et levons nos cuillères pour trinquer avec sa gelée de Champagne.

Les arts de la table : les pupilles pour ravir aussi les papilles

Organique, artistique, délicate, végétale, La Manufacture Jacques Pergay offre des créations magnifiques. Véritables œuvres d’art (chaque pièce demande un minimum de 7 jours et 15 manipulations pour être fabriqués) elles dressent des tables incomparables, inventives dans la délicatesse.

La Faïencerie Georges nous fait entrer dans un univers poétique : rencontre incroyable avec une pieuvre, décollage immédiat en avion, voyage instantané sous le soleil, confrontation avec l’ours. Ces assiettes de présentation en faïence sont fabriquées et illustrées à Nevers grâce à un savoir-faire ancestral transmis depuis quatre générations.

La porcelaine Pordamsa espagnole a opté pour le design sobre,blanc ou plus organique comme des assiettes couleurs » coquille d’huître » : l’imaginaire flirte déjà avec la mer.

Et si on optait pour un service en canne à sucre ? C’est ce que propose une autre entreprise espagnole, Cookplay, pour partir en pique-nique ! Voilà de quoi agrémenter un pique-nique élégant ! Design et écologie :bon appétit !

Bien sûr le Sirha c’est aussi l’univers de l’agro alimentaire, tout comme les concours visant à sélectionner les meilleurs agitateurs de papilles au monde. Des débats soulignent aussi les enjeux de demain concernant notre alimentation, avec un objectif : comment mieux manger afin de pouvoir vivre sereinement sans avoir à survivre.

Visuels : ©PVO