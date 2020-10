L’agenda classique et lyrique de la semaine du 27 octobre

Cette semaine, alors que La Monnaie tire le rideau sur La Ville morte, que le Grand Théâtre de Genève joue Makropoulos sans orchestre, que les théâtres et opéras italiens sont fermés, en France on respecte le couvre feu mais l’on sauve certaines notes. Voici notre sélection de concerts de la dernière semaine d’octobre.

Par Victoria Okada

Mercredi 28 octobre

Le 14e Concours international de piano d’Orléans, consacré aux œuvres composées aux XXe et XXIe siècle, débutera ce jour à la Salle de l’Institut avec le demi-final présentiel. Sept candidats, sélectionnés en ligne et venus du monde entier y participeront.

Vendredi 30 octobre

18h30 à l’auditorium de Radio France, L’Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Mikko Franck accueillera la violoniste en résidence Patricia Kopatchinskaja dans le Concerto pour violon n° 2 de Szymanowski.

Samedi 31 octobre

A 15h, c’est le final du Concours international de piano d’Orléans. Au théâtre d’Orléans

A 15h et à 18h au Théâtre des Bouffes du Nord, le premier jour du Festival La Dolce Volta présente un programme Beethoven avec le pianiste Théo Fouchenneret et l’altiste Adrien La Marca (15h) et un autre Debussy avec le pianiste Philippe Bianconi et le violoncelliste Gary Hoffman (18h).

A 17h (initialement prévu à 20h30), au Festival de Royaumont, le contre-ténor Paul-Antoine Bénos (lauréat de Royaumont en 2018) et l’Ensemble Le Consort donnera un concert intitulé « O Solitude » avec des airs anglais de XVIIe siècle.

Toujours à 17h, à l’Opéra Garnier, des membre de l’orchestre de l’Opéra de Paris proposent des musiques de chambre de Ravel et de Debussy.

Dimanche 1er novembre

Le Festival La Dolce Volta se poursuit au Théâtre des Bouffes du Nord, dès 11h (Geoffroy Couteau, piano ; Raphaël Perraud, violoncelle), puis à 15h (Quatuor Hermès ; Geoffroy Couteau, piano) et enfin à 17h30 (Jean-Philippe Collard, piano)

A 11h au Théâtre des Champs-Elysées, le pianiste islandais Vikingur Olafsson, , une véritable star dans son pays, offre une florilège de pièces de Debussy et de Rameau, en écho à son dernier album.

A 16 à l’Opéra royal de Versailles, le ténor Mathias Vidal et l’Ensemble Marguerite Louise vous plongent dans l’univers d’opéra de Rameau.

Egalement à 16h à l’Eglise Saint-Louis-en-l’Ile, le jeune et très talentueux Quatuor Elmire et le violoncelliste Alexandre Fougeroux vous proposent Schubert et Mozart.

Lundi 2 novembre

A 18h à la Philharmonie de Paris, on assiste à l’un des rares concerts rajoutés à la saison ! La merveilleuse Rebecca Tong, qui a fraîchement obetenu en septembre dernier le premier prix du Concours La Maestra pour les cheffes d’orchestre, dirigera l’Orchestre de Paris. On y entendra la 4e Symphonie de Mahler avec la soprano Sabine Devieilhe et le Concerto pour hautbois de Mozart avec le hautboïste Alexandre Gattet.

Au-delà de nos frontières

Halmet d’Ambroise Thomas que l’Opéra de Liège-Wallonie devait présenter dès le 28 octobre a été annulé suite à la fermeture des principaux lieux de culture de la ville de Liège.

visuel : affiche festival La Dolce Volta