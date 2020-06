Chut chut chut : Une playlist Black Power

Totalement subjective, évidemment mélangée avec par ordre d’apparition : Nat King Cole, Cymande, The Roots and Cody Chesnutt, Donny Hathaway, Miles Davis, Nina Simone, Fela Kuti, John Lee Hooker, Syl Johnson, Arrested Development, Common(feat. Last Poets), Duke Ellington, Alfred Panou, Jimi Hendrix, SistaStrings, Beyoncé, Gill Scott Heron, Aretha Franklin.

1- Je ne repartirai pas (au cas où tu n’aies pas compris…)

2- Dove (incantation guitare-percussions)

3- The Seed (tranché et tranchant)

4- The Ghetto -live (ne cherche pas plus loin, c’est ici)

5- What I say (tout un poème)

6-Funkier than a mosquito’s Tweeter (un sommet)

7- J’ehin J’ehin (la terre tremble)

8- I can’t quit you baby (ça colle sous les pieds et ça ne décrochera pas)

9- Is it because Im black (c’est bien possible)

10- People everyday (y’a qu’à danser)

11- The corner (au jour le jour, toujours)

12- Fleurette africaine (faites silence)

13- Le moral nécessaire (en français dans le texte)

14- Gun machine (une démonstration)

15- Strange fruit (sans commentaire)

16- Formation (puisque tout se tient)

17- We almost lost Detroit (si la beauté existe)

18- Do right woman Do right man (le mieux possible)

visuel : Wikipedia Commons