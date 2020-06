Sorties ciné et dvd et vod de la semaine du 3 juin

Cette semaine des festivals, des réouvertures et des sorties VOD!

Des festivals à voir

Plusieurs manifestations bousculées par la crise due au Covid-19 se sont associées et proposent un choix de films et de rencontres, du 29 mai au 7 juin, sur YouTube. We are one nommé comme le « festival des festivals » obéit à Jane Rosenthal et à son mari les créateurs. A découvrir bientôt sur nos écrans.

Mais attention We are one n’est pas seul à proposer un festival complémentent online. Le très court film festival propose sa 22e édition du 5 au 14 Juin 2020, partout dans le monde. Les 124 films sélectionnés à la 22e édition seront accessibles totalement gratuitement sur le site du festival.

Des lieux et leur retour

La Cinémathèque Française rouvre de nouveau ses portes à Paris à compter du 15 juillet 2020 et dévoile à cette occasion l’exposition Louis de Funès. C’est la première fois pour la cinémathèque d’organiser une grande exposition pour un acteur, un petit bonhomme né de parents espagnols devenu le plus populaire des comiques français. Né Louis, Germain, David de Funès de Galarza, le 31 juillet 1914 à Courbevoie, Louis de Funès est mort le 27 janvier 1983 à Nantes, à soixante-huit ans. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il va imposer progressivement son rythme à des films dont il finit par prendre possession, pour devenir l’auteur-compositeur de personnages à sa démesure.

Les sorties VOD

Mes jours de gloire

Un film de ANTOINE DE BARY

Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert le film dévoile qu’Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin d’Adrien sera semé d’embûches. Disponible le 4 juin en VOD.

NICO, 1988 – Le biopic de l’icône de The Velvet Underground Entre Paris, Prague, Nuremberg, Manchester, la campagne polonaise et le littoral romain, « Nico, 1988 » est un road movie dédié aux dernières années de Christa Päffgen, plus connue sous le nom de « Nico ». Disponible dès le 12 Juin.



Mais aussi…

Le voyage du Dr Dolittle le 5 juin en VOD

Notre Dame du Nil le 9 juin

Sinon il y a aussi la sortie dvd le 3 juin des Miserables de ladj ly.