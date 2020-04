« Des feux pour voir » avec Marie-Pierre Arthur

La chanteuse québécoise sort son quatrième album studio ce vendredi 17 avril.

Encore peu connue du grand public français, Marie-Pierre Arthur est une figure incontournable de la chanson au Canada. Bassiste d’origine, c’est en 2009 qu’elle sort son premier album éponyme. Ce dernier lui vaut des nominations au gala de l’ADISQ (Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo) en 2009. Elle est nommée dans les catégories : « Révélations », « Album folk » et « Chanson populaire ». La consécration arrive en 2012 lorsqu’elle sort son deuxième opus Aux alentours qui reçoit le prix du meilleur album pop aux Independent Music Award 2013.

Après Si l’aurore en 2015, Marie-Pierre Arthur signe son grand retour avec Des feux pour voir toujours chez Simone Records. Un opus de huit titres qui sort en pleine période de confinement en France. Durant ces cinq dernières années, la chanteuse ressentait le besoin de s’arrêter pour découvrir de nouvelles façons de composer, de jouer et de chanter.

A travers ces huit chansons, Marie-Pierre Arthur fait part d’une certaine fragilité dans sa manière d’interpréter. Cela se ressent dans des chansons mélancoliques comme « Les nuits entières », « La guerre » et « Puits de lumière ». Mais aussi dans des titres plus éclectiques comme « Tiens-moi mon cœur » et « Les nuages tombent ». Par ailleurs, le fils de la chanteuse apparaît dans le clip de « Tiens-moi mon cœur » en train de danser autour de cette chanson. La chanteuse est dotée également d’une voix envoûtante qui se ressent à travers le titre « Faux » . Elle adopte une allure plus « funky » avec « Dans Tes Rêves ».

Pour l’écriture de son quatrième album studio, Marie-Pierre Arthur s’est entourée d’auteurs dont son amie Gaële Tavernier, Emilie Laforest, Laurence Nerbonne et Louis-Jean Cormier. L’album est co-réalisé avec le claviste François Lafontaine et le guitariste Sam Joly.

Après dix ans de carrière et cinq ans d’absence, l’album « Des feux pour voir » est sans doute la nouvelle route vers le succès pour Marie-Pierre Arthur.

Marie-Pierre Arthur, Des Feux pour voir (SIMONE RECORDS) 8 titres : 1.La Guerre, 2.Les Nuits Entières, 3.Tiens-Moi Mon Cœur, 4.Faux, 5.Dans Tes Rêves, 6.Des Feux pour voir, 7.Les Nuages, 8.Puits de lumière.

Visuel : © Philippe Richelet