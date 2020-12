Billie Eilish annule sa tournée mondiale

La tournée Where Do We Go? World Tour de Billie Eilish est annulée et les places seront remboursées.

Where Do We Go? World Tour annulé.

La chanteuse de 18 ans se lançait dans une tournée mondiale début mars 2020 avec son Where Do We Go? World Tour. Après seulement trois représentations, la pandémie mondiale a mis un terme à sa tournée. Situation sanitaire oblige, la tournée a été reportée à 2021. Seulement, l’avenir étant aussi flou qu’une route de montagne en plein brouillard, Billie Eilish annonce sur ses réseaux sociaux vendredi 4 décembre l’annulation de sa tournée.

« J’aurais aimé vous voir en tournée cette année. Ça me manque tellement de jouer pour vous et d’être sur scène que je n’ai pas les mots » publie la chanteuse sur Twitter. Une seule solution semble s’offrir à la gagnante de quatre prix majeurs aux Grammys 2020 : annuler sa tournée et rembourser les places. « Nous avons imaginé différents scénarios pour rendre la tournée possible mais aucun n’a fonctionné (…) La meilleure chose que nous puissions faire, c’est de vous rembourser le plus vite possible » poursuit-elle. Cette année 2020 aura fortement impacté le monde culturel et ce jusqu’à la fin.

A note from Billie on the “WHERE DO WE GO?” World Tour. pic.twitter.com/y23giu5agi — billie eilish (@billieeilish) December 4, 2020

C’est un coup dur à encaisser pour ses fans mais il y a un lot de consolation à la clé avec un nouvel album en route.

Un nouvel album en route

En effet dans un interview à Vanity Fair, la jeune chanteuse annonce qu’elle n’a jamais été aussi inspirée que durant son premier confinement. Un nouvel album en collaboration avec son frère devrait voir le jour en 2021. «Pour le moment j’ai 16 chansons. Nous sommes productifs. Et je les adore toutes. Il y a un mois ou deux, nous n’arrêtions pas d’envoyer des SMS à mon label en disant « Titre fini, un autre titre terminé, une autre chanson finie » » fait-elle savoir dans son interview. Alors certes sa tournée est annulée mais un deuxième album est en route.

