Ben Böhmer électrise le CentQuatre avec deux concerts spectaculaires

Étoile montante de la foisonnante constellation électro allemande, Ben Böhmer a électrisé le CentQuatre, avec deux lives spectaculaires, les 24 et 25 février. Sous la monumentale Nef Curial, la foule n’a fait plus qu’un au rythme des ondes électriques et lumineuses, lévitant grâce aux radiations amples et pénétrantes de ses morceaux habilement composés.

Un an après son dernier live à Paris dans un Cabaret Sauvage plein à craquer, le virtuose allemand Ben Böhmer a illuminé le CentQuatre les 24 et 25 février derniers. Dans un décor exceptionnel, il a livré une performance aussi grandiose que le lieu, avec un nouveau show tiré de son dernier album Begin Again. Sous la monumentale nef en verre, écrin gigantesque, il parachève une année phénoménale : son deuxième album Begin Again, sorti sur le label Anjunadeep en septembre 2021, a dorénavant atteint plus de 40 millions de streams et a été remixé par des artistes comme HAAi, Barry Can’t Swim et The Blaze…

Avant la sortie de cet album, la popularité et la réputation de l’artiste et producteur allemand tenaient notamment à ses performances à couper le souffle. De ces lives chargés d’émotion, le plus célèbre est probablement celui entièrement enregistré depuis une montgolfière, à plus de 3 000 pieds au-dessus du désert turc ! Rapidement devenue l’un des streams les plus réussis à ce jour, avec plus de 20 millions de vues, cette prestation lui a permis de remporter le prix AIM du « Meilleur artiste live streamé ». Avec la sortie de Begin Again, l’aventure s’est poursuivie, le projet se transformant en tournée sur les scènes les plus insolites du globe. Annoncées au début de l’année 2022, toutes les dates de la tournée ont été vendues des mois à l’avance et ont donné lieu à des performances – une fois de plus – remarquables à la Roundhouse (Londres), à Reunion Park (Melbourne), au Fonda Theatre (Los Angeles) et à Brooklyn Steel (New York).

Les morceaux « After Earth », « Promise You » et son remix « Father Ocean » figurent parmi les premiers succès transcendants de l’artiste. Mais c’est avec son premier album Breathing, sorti en 2019, que Ben Böhmer s’était vu propulsé vers les cimes de la musique électronique, sur les pas de Rone, Moderat ou encore Paul Kalkbrenner. Avec des morceaux oscillant entre les qualificatifs planants et entraînants, il a assis son statut de prochaine star de la scène électro, captivant le public et séduisant la critique. Riche de onze morceaux, son deuxième album Begin Again a été entièrement écrit pendant les périodes de confinement, lors desquelles l’artiste et son compagnon étaient séparés de plusieurs milliers de kilomètres. Nostalgie, incertitude et désir ont alors trouvé leur juste expression dans une house mélancolique et introspective comme dans des morceaux de club intenses et brûlants.

Visuel © Photos de Jahlys Denis