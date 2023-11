Alice et moi : “La Cigale est ma salle préférée !” (Interview)

Après un premier album Drama sorti en 2021, Alice et Moi revient avec son nouvel opus intitulé Photographie. Un album de onze titres électro-pop à travers lesquels la chanteuse nous plonge dans un univers fantasmé et décomplexé. Chaque chanson est un voyage dans un univers esthétique singulier, entre décors apocalyptiques, hallucinations visuelles à la Alice au Pays des merveilles et films d’amour. Alice et Moi sera en concert à La Cigale à Paris le 18 mars 2024.

Toute la culture : Vous sortez votre nouvel album Photographie qui succède à Drama sorti en 2021. Que vous inspire ce titre ?

Alice et moi : Ça m’inspire à la fois les photos d’un album photo, les photos surréalistes ou les photos qui évoquent des moments forts de la vie. Je fais toujours un lien très fort entre musique et image.

De quoi parle cet album ?

De l’amour, toujours ! C’est un de mes thèmes préférés. Il y a aussi le sujet de l’anxiété sociale, le fait de ne pas se trouver belle sur les images, le fait d’être plus intense que la moyenne. Ce sont des choses qui font ressortir notre côté humain. C’est ce que j’explique notamment à travers le titre Ça me va.

C’est un album de onze titres. Est-il le plus personnel selon vous ?

Oui ! C’est surtout l’album le plus proche de moi parce que je l’ai fait à la sortie du confinement en très peu de temps. J’ai voulu faire quelque chose de très intime. Je n’ai pas bossé avec plusieurs personnes, j’ai travaillé uniquement avec Dani Terreur. Je voulais vraiment faire un album où on est qu’à deux alors que sur mon précédent album Drama, j’avais travaillé avec plein de gens différents et en plus, nous étions en plein Covid. L’album portait bien son nom à l’époque. Pour le coup, Photographie est un plus un album de lâcher prise, un album pour chanter sur scène… J’en ai beaucoup rêvé en écrivant ces chansons. C’est sur scène qu’ils seront encore plus forts.

Trois clips de l’album dont Ça me va, Photographies et J’aime pas sortir ont été dévoilés en clip. Comment ont-ils été accueillis ?

Très bien ! Surtout Ça me va qui est un de mes titres préférés de l’album. J’avais vraiment envie qu’il sorte en premier. C’est d’ailleurs le premier titre que j’ai composé. On sortait du confinement et j’avais l’impression que c’était la fin du monde. Tous les soirs, avant de me coucher, j’angoissais. J’avais l’impression que le monde n’allait faire que s’empirer.

On remarque que le titre J’aime pas sortir a un petit air de Nue de Clara Luciani…

C’est gentil ! C’est aussi un de mes titres préférés. Il y a vraiment un côté lâcher prise. Je voulais faire une chanson sur l’anxiété sociale mais plus sur le ton de l’autodérision. J’ai imaginé une boule à facette qui arrive dans l’appartement et danser seul chez soi. Ecrire cette chanson m’a beaucoup libérée. J’adore la chanter sur scène parce qu’elle met beaucoup d’ambiance.

En parlant de scène, vous avez fait cet été les premières parties de Michel Polnareff aux Arènes de Nîmes. Quel(s) souvenir(s) gardez-vous ?

C’était incroyable de faire les premières parties de Polnareff parce que je suis vraiment impressionnée par son talent. C’était aussi impressionnant de jouer devant autant de personnes, notamment aux Arènes de Nîmes. C’était vraiment chouette ! En même temps, c’était un petit peu frustrant parce que je n’ai pas chanté très longtemps. Mais j’en garde une formidable expérience. Mes parents sont venus me voir, c’était trop bien ! Aussi, j’ai pu toucher un public autre que le mien et qui est aussi super.

Et cela n’est pas prêt de s’arrêter car vous vous produirez à La Cigale le 18 mars prochain. Comment vous sentez-vous à l’idée de vous produire dans cette salle ?

J’ai vraiment hâte ! Il y a aussi quelque-chose d’assez magique, c’est que j’avais déjà fait cette salle juste avant le confinement mais je n’avais pas encore sorti d’album. Et j’ai quand-même rempli la salle, ce qui est incroyable ! J’avais une tournée de prévue où je devais faire Le Printemps de Bourges entre autres, et tout s’est arrêté. Depuis, et pour les raisons que l’on sait, c’était compliqué de construire une vraie tournée. Et grâce à cet album, elle va enfin arriver. Je trouvais ça chouette de refaire La Cigale en me disant que cette fois, j’y vais à fond ! En plus, c’est ma salle préférée. C’est là que j’ai vu tous mes artistes préférés. Si je pouvais la faire dix fois je la ferai dix fois !

Avez-vous un dernier mot pour les personnes qui vous suivent et vous encouragent depuis le début de votre carrière ?

J’ai pour eux une place très grande dans mon cœur. Ils m’ont aussi connue dans les moments difficiles. Ils suivent toujours et sont encore là. L’une des raisons pour lesquelles je fais de la musique et pour laquelle je continue, c’est la force et l’amour que me donnent les gens qui me suivent, qui viennent à mes concerts et sans ça, on n’est plus rien.

Photos : © Valentin Fabre.