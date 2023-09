SUCCESSION Saison 1-4 : plongée glaciale au cœur d’une famille dysfonctionnelle de l’empire des médias et du divertissement.

Quatre saisons étalées sur cinq ans, ainsi aura duré Succession, série multi-récompensée sur l’histoire de la richissime famille Roy, des enfants qui se déchirent afin de prendre la tête de l’empire médiatique créé par le patriarche, Logan Roy.

La famille Roy possède Waystar RoyCo, l’un des plus puissants conglomérats des États-Unis, présent dans le domaine des médias et du divertissement. Logan, patriarche et fondateur de l’entreprise, est victime d’un accident vasculaire cérébral et doit envisager sa succession. Une situation qui génère tensions et désaccords entre ses quatre enfants : Connor (Alan Ruck), excentrique éloigné des affaires ; Kendall (Jeremy Strong), en quête de reconnaissance paternelle ; Roman, vulgaire et outrancier Kieran Culkin) ; et Siobhan ‘Shiv’ Roy (Sarah Snook) politiquement engagée auprès des démocrates et dont le mari Tom fait partie des principaux cadres de la compagnie. Alors que ce père vieillissant se retire peu à peu de la compagnie, ses enfants Connor, Kendall Roman et Siobhan tirent des plans pour organiser le futur de l’empire sans lui.

Durant quatre saisons, le créateur et showrunner Jesse Armstrong aura su habilement nouer le destin tragique de la dynastie Roy. Au fil des épisodes, le spectateur aura été témoin des luttes entre les membres de cette riche et puissante famille pour conserver le contrôle de leur empire, leur tentatives pitoyables pour exprimer leurs amours et leurs sentiments. Luxueux bureaux au sommet d’un gratte ciel surplombant Manhattan, croisières à bord du yacht familial au large de la Croatie, mariages dans un château en Angleterre ou dans une somptueuse propriété en Italie, la famille s’est constamment retrouvée dans divers positions périlleuses, se démenant pour sécuriser ses alliances politiques et financières. Entre jets privés, hélicoptères et limousines, la tension dramatique sera montée au fil des saisons, menaçant le clan d’une véritable guerre fratricide afin de contrôler l’un des plus gros conglomérats de médias du monde. Joutes verbales au vitriol, mensonges, trahisons, lâchetés, on aura assisté à un huis clos théâtral shakespearien où la cruauté humaine a été mis en scène comme rarement dans un show télévisé. La tristesse et les fractures que cache le patriarche Logan Roy, cette fratrie malsaine qui gravite autour de lui, cela montre combien tous ces personnages sont à la fois complexes et attachants, mais aussi terriblement humains, pris par leurs contradictions, ayant du mal à trouver leur place dans un monde des affaires en pleine mutation.

On aura aussi adoré cette série pour le soin apporté aux images, aux contrastes profonds et à leurs couleurs chaudes, à ces décors naturels, ces loft et bureaux luxueux sur la 5ème avenue, ces paysages d’une beauté à couper le souffle sur le lac de Côme, Sienne en Toscane, les iles de Korcula, Sipan et Mljet sur la mer Adriatique, le château d’Eastnor dans le comté de Herefordshire en Angleterre ou ces vues imprenables sur le fjord Romsdalsfjord en Norvège. Le choix du comédien Brian Cox en sosie parfait du magnat de la presse Rupert Murdochs s’intègre parfaitement dans cette famille de dégénérés. On se souviendra aussi de ces répliques acides et particulièrement de leur langage châtié où le mot “fuck” et ses dérivés (“putain”, “bordel”, “enfoiré”, “foutre”, “baiser”), aura été prononcé 3.024 fois, soit une fois toutes les 45 secondes. Sans oublier ces notes glaçantes, sombrement romantiques jouées sur un piano légèrement désaccordé, qui illustrent le générique. Évidement, le spectateur aura attendu jusqu’au bout la lente chute de l’impitoyable Logan Roy. Et jusqu’au bout, le suspens aura été bien gardé pour connaître le nom de son successeur. Cynique jusqu’au bout.

Jean-Christophe Mary

Succession – Saison 4

Série US de Jesse Armstrong (HBO)

Avec : Kieran Culkin, Jeremy Strong, Sarah Snook, Brian Cox, Matthew Macfadyen…