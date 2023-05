L’invention du musée moderne, penser un lieu de culture

Les Editions du patrimoine nous proposent de nous pencher sur l’évolution moderne d’un des lieux essentiels de la culture : le musée. Retour sur les bouleversements d’une architecture qui a suivi l’évolution de son contenu.

Au XXème siècle, l’art a radicalement changé, s’engouffrant dans la brèche ouverte par les impressionnistes et bousculant tous les codes de l’académisme. Et si l’art n’était plus le même qu’au XIXème siècle, il était alors nécessaire de repenser la façon dont ont le présentait au public. Comment passer du palais richement décoré qui se doit de refléter la grandeur des œuvres qui s’amoncellent sur ses murs à l’enveloppe architecturale lumineuse, flexible et discrète du modernisme ? Au travers de huit monographies d’architectes et de leurs musées, les auteurs retracent cinquante ans d’histoire d’une discipline nouvelle : la muséographie.

Le musée moderne se construit par étapes autour de deux grands pôles : les œuvres et le public. Architectes et muséographes recherchent la meilleure façon de présenter l’œuvre et travaillent donc sur la lumière naturelle, la sélection des œuvres pour pouvoir les espacer, et un espace qui ne distrait pas l’œil du visiteur. Côté public, on s’intéresse à sa circulation, à son accessibilité à la fois physique et intellectuelle aux œuvres et à ses différences sociales. A cela viennent s’ajouter de nouvelles fonctions telles que les réserves, les ateliers de restauration, les bureaux des administrateurs et conservateurs ou encore des bibliothèques. Par la suite, des salles d’expositions temporaires et de conférences, des espaces de restauration et des boutiques enrichiront encore l’offre du musée.

Le livre aborde les théories muséales d’architectes tels que Le Corbusier, Auguste Perret, Josep Lluis Sert ou Jean Monge par des exemples concrets de réalisations situées en France. Du musée d’art moderne de Paris (A. Aubert, JC Dondel, P. Viard, M. Dastugue) au musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq (R. Simounet) en passant par la fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence (JL Sert) ou le musée Marc Chagall à Nice (A. Hermant), on observe l’évolution d’un lieu qui associe science, culture, sociologie et urbanisme. Abandonnant le monumental pour se concentrer sur la création d’une promenade qui s’intègre à son site, le musée moderne devient un outil permettant la création en continu.

Avec des dessins, des plans et des photos (et on aurait aimé avoir également une image de l’intérieur d’un musée du XIXème siècle comme point de comparaison) associés à des essais, nous pouvons nous rendre compte de la durabilité de ces concepts muséaux. Si certains projets ont été réhabilités ou agrandis, l’idée originelle reste valide encore aujourd’hui. Si les principes du musée moderne – lumière, modularité, ouverture, fonctionnalité – poussés à l’extrême peuvent donner un white cube des plus ennuyeux, on notera que parmi les musées présentés, les espaces proposent une déambulation, une narration. Le musée n’est plus le lieu où l’art vient mourir comme le pensaient ses détracteurs du XIXème siècle, mais un lieu vivant de préservation, d’études et d’accès à la culture.

L’invention du musée moderne – 1930-1970

De Simon Texier et Marie Civil

Collection Carnets d’architecture

192 pages, 25€ – Editions du patrimoine

Visuels : 1- Carnets d’architecture – L’invention du musée moderne / 2- © Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon – Thierry Saillard / 3- Fondation Maeght – © Archives Fondation Maeght – Jean-Jacques L’Héritier / 4- Musée Sainte-Croix de Poitiers ©Isabelle Fortuné – Université de Poitiers