Alex Dutilh fête ses 40 ans de radio !

En direct du Studio 104 de Radio France pendant près de 3h, Alex Dutilh a réuni le 25 avril 2023, devant plus de 800 personnes, une vingtaine d’artistes chers à son cœur, toutes générations confondues, pour fêter en musique ses 40 ans de radio. De Léna Aubert à Michel Portal en passant par Paul Lay, Henri Texier, Gautier Garrigue ou encore Charlotte Planchou : la fine fleur du jazz a créé l’événement. Une soirée lumineuse et festive !

Alex Dutilh, un animateur radio hors pair

Passionné de jazz depuis ses années d’études bordelaises (Droit, Science Po), Alex Dutilh s’installe à Paris en 1971 et rejoint l’administration des douanes avant de se consacrer pleinement à sa carrière de journaliste. De 1972 à 1980, il collabore à la revue Jazz Hot où il rencontre Laurent Goddet, qui lui offre en 1982 l’opportunité d’animer une chronique jazz hebdomadaire sur France Musique. Pour son baptême du feu, huit semaines seront consacrées à Bill Evans.

Alex Dutilh enchaine les émissions musicales de plus en plus suivies : Jazz Midi, Histoire du Jazz, Jazz Musique, Jazz de Cœur, Jazz de Pique, et depuis 2008, la quotidienne Open Jazz, écoutée par plus de 200 000 auditeurs. Devenu une figure médiatique incontournable du jazz, il officie partout (radio, télé, presse écrite, direction artistique…) et distille son amour du jazz avec un enthousiasme contagieux. En 2017, il sera consacré plume de l’année aux Victoires du Jazz.

Egalement amateur de gastronomie, ce fan de rugby pratique assidument la pelote basque et s’intéresse au monde artistique au sens large. Parlez-lui de peinture, il saura vous recommander les meilleures expos du moment. Où qu’il aille, son sourire le précède et son humeur joviale laisse derrière lui une empreinte indélébile.

Il fête cette année ses 40 ans de radio : 40 ans de rencontres, d’échanges, de partage autour du jazz.

Un aréopage d’artistes merveilleux pour un concert événement

A l’ouverture du concert, le plateau du Studio 104 est baigné d’une lumière rouge intense. Les faisceaux lumineux irradient la scène, dont les couleurs chatoyantes varient tout au long de la soirée. En toile de fond, comme une rosace superbe dans un lieu sacré, nous distinguons un dessin flamboyant, réalisé par Cécile McLorin Salvant.

Marc Voinchet, Directeur de France Musique, s’improvise chauffeur de salle et invite « Mister Institution » à le rejoindre sur scène. C’est Ahmad Jamal qui surnommait ainsi Alex Dutilh, acclamé chaleureusement à son arrivée. Le public est venu nombreux pour cette soirée spéciale, retransmise en direct sur France Musique.

Le programmateur d’Open Jazz a sélectionné un florilège d’artistes qu’il admire, des musiciens qu’il aime artistiquement et humainement et avec lesquels il nous dit qu’il pourrait partir en vacances… « Cette soirée est une déclaration d’amour aux 20 musiciennes et musiciens » choisis pour l’événement. Ainsi, nous les découvrirons dans des configurations inédites, du solo au quintet avec en fil rouge Bill Evans.

Pour démarrer les festivités, c’est Robinson Khoury (trombone) qui nous offre sa composition, créée spécialement pour cet anniversaire : « Opening for Alex Fortieth Radio Birthday ». Accompagné par Olga Amelchenko (saxophone alto), Théo Ceccaldi (violon), Léna Aubert (contrebasse) et Donald Kontomanou (batterie), le tromboniste nous fait à tous un très beau cadeau.

Le son de la flûte de Naïssam Jalal résonne alors dans l’espace imprégné de violet et provoque un envoûtement collectif. La trompette d’Airelle Besson instaure un dialogue avec Anne Paceo à la batterie. Dans un halo indigo, Paul Lay, Yonathan Avishai et Mark Priore se succèdent au piano et les notes sublimes jaillissent. Alors, la salle se remplit d’un bleu nuit profond et la voix de Robin Mansanti nous effleure avec délicatesse.

Entre deux prestations, nous entendrons les témoignages affectueux d’artistes prestigieux, comme Yaron Herman, Géraldine Laurent, Vincent Peirani, Brad Melhdau… Ils sont nombreux à avoir enregistré de jolies surprises pour Alex Dutilh.

Les hommages à Bill Evans pleuvent et ravissent nos oreilles charmées : « Gary’s Theme » réarrangé par Olga Amelchenko et interprété par un quintet de choix, « Waltz for Debby » joué en solo par Sylvain Luc à la guitare, « The Peacocks » dans une version incroyable de Charlotte Planchou, accompagnée par Sylvain Luc et Mark Priore (piano). Le quartet composé de Pierrick Pédron (saxophone alto), Paul Lay (piano), Henri Texier (contrebasse) et Gautier Garrigue (batterie) nous offira des reprises fantastiques de « Stolen Moments » ou encore de « What is this thing called love ? »

« A child is born » sera le dernier morceau joué par Michel Portal (clarinette basse, saxophone soprano), Erik Truffaz (trompette), Henri Texier (contrebasse) et Gautier Garrigue (batterie) avant de retrouver tous les musiciens sur le plateau. Musique, gâteau et bougies de circonstance pour le roi de la soirée : encore joyeux anniversaire Alex Dutilh !

A réécouter ou à revoir ici.

Visuel : (c) Philippe Marchin

Studio 104 – Radio France

Olga Amelchenko, sax alto ; Léna Aubert, contrebasse ; Yonathan Avishai, piano ; Airelle Besson, trompette ; Théo Ceccaldi, violon ; Gautier Garrigue, batterie ; Naïssam Jalal, flûte, voix ; Robinson Khoury, trombone, voix ; Donald Kontomanou, batterie ; Paul Lay, piano ; Sylvain Luc, guitare ; Robin Mansanti, voix, trompette ; Anne Paceo, batterie ; Pierrick Pédron, sax alto ; Charlotte Planchou, voix, guitare ; Michel Portal, saxophone, clarinette basse ; Mark Priore, piano ; Henri Texier, contrebasse ; Erik Truffaz, trompette.

Mardi 25 avril 2023 à 20h