« Dictionnaire amoureux des musées » d’Anne-Laure Béatrix : un dépoussiérage de printemps

Agrégée d’histoire, et grande spécialiste des musées et de la culture, Anne-Laure Béatrix nous livre un essai rempli d’anecdotes et d’humanité sur ces sanctuaires vivants.

Le musée a souvent une mauvaise image, à tel point que le nom est utilisé parfois de façon péjorative. En effet, l’auteure aurait pu établir une liste exhaustive des musées dans le monde. Elle aurait pu narrer, par le menu, leur histoire et leur collection. Elle aurait pu ainsi ennuyer le lecteur, en premier lieu les gens simples à qui il faut donner le goût de fréquenter ces lieux.

Mais, Anne-Laure Béatrix est une femme intelligente qui a su contourner les écueils. Peut-être le Dictionnaire amoureux des musées ne plaira pas aux puristes et aux snobs de la culture ? Mais, peu lui chaut sans doute. La curiosité de l’auteure, son humour, sont des qualités qui rendent ce livre passionnant. Car, il est écrit sans préjugés ni parti pris, simplement par amour des musées.

Et, elle y passe tout en revue : les musées connus ou non, les potins, les collectionneuses, les villes et même les peintres.

Les petites histoires

Elles fourmillent dans le Dictionnaire amoureux des musées.

On y apprend que les musées attirent les fous, et donc qu’en être le gardien n’est pas une sinécure. L’auteure nous rassure néanmoins en mettant en avant le principe d’inaliénabilité qui permet aux œuvres de rester dans le domaine public.

Le lecteur partagera son engouement pour les boutiques des souvenirs, sortes de syncrétisme de fin de visite. Ces petits achats la comblent de joie et lui font rejeter le qualificatif de marchands du temple.

Anne-Laure Béatrix n’a pas d’états d’âme quand elle aborde le sujet des faux tableaux. Certes, ils existent dans les musées, mais ne pas les identifier est aussi une reconnaissance du génie des faussaires.

Le Louvre à Abu Dhabi

A l’époque, ce projet a fait grincer les dents de certains Parisiens, dédaigneux à l’encontre de ceux qu’ils considéraient comme des bédouins. De son côté, Anne-Laure Béatrix contribua à son édification : elle apprit à laisser le sentiment de supériorité des occidentaux pour s’ouvrir à une autre civilisation. Et, pour constater que le musée du Louvre dans les Émirats arabes unis est une réussite.

La maison de George Sand à Nohant

Il fallait oser parler dans le livre, à côté de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg ou du musée du Prado de Madrid, de la maison de cet écrivain. D’ailleurs, qui se souvient de George Sand ? Et, qui peut situer La Châtre sur une carte de France ?

Mais, Anne-Laure Béatrix a redonné vie, avec finesse, à cette maison dans laquelle on découvre les passions de la femme de lettres : « indépendante et amoureuse, bourgeoise et socialiste, artiste et maîtresse de maison, mondaine et sauvage ».

De si beaux musées dans un si petit pays : le Danemark

Là-haut, les jours sont souvent gris, la mer est froide, mais les habitants y sont accueillants et très fiers de leur patrimoine culturel.

Le musée de Karen Blixen

« C’est peut-être le musée dont j’ai le plus espéré. Le plus rêvé aussi. Et la rencontre fut au-delà de toute espérance… ». On y retrouve plus l’ambiance austère du Festin de Babette que les grands espaces du Kenya, d’Out of Africa.

Louisiana

Ce musée d’art moderne est une ancienne maison de maître, perchée sur un promontoire avec une vue magnifique. En plus du lieu, la construction de l’édifice est aérienne et chaleureuse avec ses plafonds en bois lasurés et ses sols en brique rouge. L’idée de départ de Jensen a été mise en application : « J’aimerais qu’ici chacun se sente comme à la maison, comme en visite chez un oncle passionné par l’art ».

Et last, but not least, la collection permanente est remarquable.

Musée Ordrupgaard

En lisière d’un grand parc, le manoir est ravissant : il fut construit par les Hansen, couple fusionnel, qui vont faire partager leur amour de l’art. L’intérieur est très anglais dans le pur style Arts and Craft. Le musée héberge aussi l’une des plus belles collections de peinture française au monde.

« Aller à Ordrupgaard, c’est en tomber amoureux. C’est rêver la vie des Hansen et leur amour de l’art ».

Avec son adhésion profonde à la culture et à la nature humaine, Anne-Laure Béatrix a donné un sacré coût de jeune à la perception que l’opinion publique a des musées. Rendre le Dictionnaire amoureux des musées attrayant n’est pas un tour de force, c’est un tour de magie.

Dictionnaire amoureux des musées d’Anne-Laure Béatrix. Éditions Plon, 2022, 593 pages, 27€.