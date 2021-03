« Sous nos yeux » de Iris Brey et Mirion Malle : manifeste pour un nouveau regard des écrans sur les femmes

La critique Iris Brey et la dessinatrice Mirion Malle proposent ensemble « Sous nos yeux », sous-titré « Petit manifeste pour une révolution du regard » aux édition La ville brûle. Un ouvrage didactique et illustré sur le regard que les écrans portent sur les femmes.

La critique de cinéma spécialiste des séries notamment dans l’émission Le Cercle et auteure d’un livre sur le sexe dans les séries, vulgarise dans ce livre illustré sa thèse du « regard féminin » (lire notre critique du livre) réponse à la théorie du « regard masculin » de Laura Muvey (1975) et qui nous a tous beaucoup marqués en France. Et elle le fait avec la jeune dessinatrice qui s’est fait connaître par son blog BD féministe Commando Culotte, Mirion Malle. Dans ce livre illustrée avec dynamisme, et accessible à toutes et tous, il est possible de prendre conscience de l’image des femmes que les écrans renvoient et aussi de ce qui peut et doit changer.

Sont vulgarisés: le regard masculin ou « male gaze », le regard féminin ou « female gaze », le test de Bechdel, les oeuvres de pionnières de femmes qui prennent la caméra, les questions du consentement et du viol. Des exemples concrets sont évidemment donnés notamment issues de Game of thrones comme série encore imbibée de « male gaze ». Le livre est une bonne introduction à une révolution en marche, et un ouvrage soucieux de ne laisser personne derrière.

Iris Brey et Mirion Malle, Sous nos yeux, Petit manifeste pour une révolution du regard, La ville brûle. 64 p., 12 euros Sortie le 12 avril 2021.

visuel : couverture du livre